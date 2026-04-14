Account Manager
Vill du vara med och utveckla affärer hos en av branschens mest etablerade aktörer inom fästelement? Mattssons är ett familjeägt företag med rötter i Anderstorp sedan 1947 och är idag en av Nordens största leverantörer av fästelement. Med över 180 000 artiklar i sortimentet, unika logistiklösningar och ett starkt fokus på kvalitet och miljö erbjuder Mattssons marknadsledande helhetslösningar. Här kombineras tradition och modernt tänkande med hög teknisk kompetens, innovation och kundfokus.
Om rollen Som Account Manager får du ett helhetsansvar för att utveckla och vårda dina kundrelationer. Du arbetar både operativt och strategiskt med att öka marknadsandelar, identifiera affärsmöjligheter och driva kundprojekt från start till mål. Rollen innebär att du ansvarar för egna avtal och budget, samtidigt som du säkerställer lönsamhet och utveckling i befintliga och nya affärer. Du är Mattssons ansikte utåt och besöker regelbundet kunder, ger teknisk rådgivning kring fästelement, logistik och produktlösningar samt samarbetar med kundsupport och övriga interna funktioner för att skapa bästa möjliga kundupplevelse. Du arbetar kontinuerligt med att ajourhålla kundregister, prognoser och marknadsplaner och har en viktig roll i företagets fortsatta utvecklingsarbete.
Distriktet omfattar hela Sverige, och arbetet innebär resor och kundbesök samt ett nära samarbete med både interna process- och kvalitetsfunktioner.
Vem vi söker Vi söker dig som trivs i en roll där långsiktiga relationer, teknik och affärer möts. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från industri, teknik eller logistik, och du drivs av att förstå kundens behov och omsätta det i genomtänkta och affärsmässiga lösningar. För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, ansvarsfull och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos dina kunder. Du är nyfiken, engagerad och motiveras av att arbeta långsiktigt med både relationsbyggande och tydliga säljmål. Rollen kräver god kommunikativ förmåga på svenska och engelska och det är meriterande om du har teknisk förståelse eller intresse för fästelement, logistikflöden eller processindustri.
Du erbjuds Hos Mattssons får du en viktig och central roll i en stabil, familjeägd organisation med stark marknadsposition och högt anseende i branschen. Du kommer till en arbetsplats som präglas av kvalitet, långsiktighet och ett genuint engagemang där du får möjlighet att påverka och utveckla dina kundrelationer på riktigt. Med ett av marknadens bredaste sortiment och en väl strukturerad intern organisation får du goda förutsättningar att lyckas i rollen och fortsätta växa i ditt affärsmannaskap.
Rekryteringsinformation Rekryteringen sker i samarbete med Purple Rekrytering & Interim. Ansvarig rekryterare är Anela Drndo. Urval sker löpande, därför bör du skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anela.
Anela Drndo 073 701 94 53 anela@purplerekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6772522-1944401".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
334 33 ANDERSTORP
