Account manager

Vårt mål är att genom våra produkter, lösningar och koncept bidra till en bra arbetsmiljö, som effektiviserar och förenklar arbetsdagen och stärker varumärket. Vi har ett sortiment som passar väldigt många företag och som ständigt är i utveckling.
Vår filosofi är att genom personliga möten på plats i kundens miljö skapa långsiktiga relationer.
Du kommer bli ansvarig för alla befintliga kunder samt all nykundsbearbetning inom ditt geografiska distrikt. Du kommer vägledas och ha daglig kontakt med din Teamledare och inspireras av dina säljkollegor runt om i landet.
Vad erbjuder vi då?
Fritt jobb där du tar ansvar och förtjänar frihet.
Fast lön med bra provisioner och höga bonusar
Fantastiska möjligheter att göra karriär inom försäljning
Personliga utveckling med daglig coaching
Säljtävlingar med spännande priser
Grymma kollegor i hela landet
Roliga konferenser
Hälsoprofil med fokus på ditt välmående
Och vad förväntar vi oss av dig?
Självständig person med ett högt driv
Stark vilja och motivation att tjäna pengar
Brinnande intresse för att göra affärer
Mycket energi och positiv inställning
