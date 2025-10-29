Account Manager
2025-10-29
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du en driven relationsbyggare med affärssinne och passion för försäljning? Vår kund i Göteborg söker nu en Account Manager som vill vara med och utveckla företagets kundrelationer och skapa långsiktiga affärer.
Om rollen
Som Account Manager har du en central roll i att driva och utveckla företagets försäljning mot både nya och befintliga kunder. Du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering och kundmöten till offertarbete, förhandling och uppföljning.
Du arbetar nära interna team inom marknad, teknik och leverans för att säkerställa hög kundnöjdhet och framgångsrika samarbeten.
Detta är en spännande roll för dig som vill kombinera strategiskt tänkande med praktiskt försäljningsarbete.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Ansvara för försäljningsprocessen från första kontakt till avslut
Upprätthålla och vidareutveckla befintliga kundrelationer
Genomföra kundmöten, presentationer och offerter
Samarbeta internt för att säkerställa leverans och kundnöjdhet
Bidra till utvecklingen av säljstrategier och marknadsinitiativ
Vi söker dig som
Har minst 2-3 års erfarenhet av B2B-försäljning
Är relationsskapande, målinriktad och resultatorienterad
Har god förståelse för affärsprocesser och trivs med kundkontakt
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrif
Meriterande
Erfarenhet av försäljning inom teknik, IT, industri eller tjänsteförsäljning
Erfarenhet av CRM-system och digitala säljverktyg
Vi erbjuder
En trygg heltidstjänst i ett växande företag med tydliga mål
Goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din egen roll
Fast lön + provisionsmodell
En social och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Om anställningen
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.
