Account Manager

Hirely AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-29


Är du en driven relationsbyggare med affärssinne och passion för försäljning? Vår kund i Göteborg söker nu en Account Manager som vill vara med och utveckla företagets kundrelationer och skapa långsiktiga affärer.

Om rollen

Som Account Manager har du en central roll i att driva och utveckla företagets försäljning mot både nya och befintliga kunder. Du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering och kundmöten till offertarbete, förhandling och uppföljning.
Du arbetar nära interna team inom marknad, teknik och leverans för att säkerställa hög kundnöjdhet och framgångsrika samarbeten.

Detta är en spännande roll för dig som vill kombinera strategiskt tänkande med praktiskt försäljningsarbete.

Dina arbetsuppgifter
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter

Ansvara för försäljningsprocessen från första kontakt till avslut

Upprätthålla och vidareutveckla befintliga kundrelationer

Genomföra kundmöten, presentationer och offerter

Samarbeta internt för att säkerställa leverans och kundnöjdhet

Bidra till utvecklingen av säljstrategier och marknadsinitiativ

Vi söker dig som

Har minst 2-3 års erfarenhet av B2B-försäljning

Är relationsskapande, målinriktad och resultatorienterad

Har god förståelse för affärsprocesser och trivs med kundkontakt

Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrif

Meriterande

Erfarenhet av försäljning inom teknik, IT, industri eller tjänsteförsäljning

Erfarenhet av CRM-system och digitala säljverktyg

Vi erbjuder

En trygg heltidstjänst i ett växande företag med tydliga mål

Goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din egen roll

Fast lön + provisionsmodell

En social och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor

Om anställningen

Ort: Göteborg

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Talentry

