Account Manager
2025-10-21
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?

Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager hos oss jobbar du med att bygga upp och underhålla din kundstock som består av beslutsfattare i ditt distrikt. Därför är det viktigt att du kan jobba självständigt, målmedvetet och ser långsiktigt på alla kundrelationer.
Du bokar möten och gör både nykunds- och återbesök hos kunder i ditt distrikt och följer löpande upp dina kontakter via telefonen. Till din hjälp har du ett starkt varumärke och intern kunskap om hur man bearbetar och utvecklar kundrelationerna.
Utöver detta erbjuds du att bli del av ett team, med en laganda utöver det vanliga.
Ett team där chefer och kollegor jobbar mot samma mål och ständigt stöttar, inspirerar och motiverar varandra, då det gemensamma målet är lika viktigt som det individuella.
Företaget erbjuder
En högre fast lön samt en provision. Provisionen gör det möjligt att själv påverka din egen lön.
Individuell säljcoachning och starkt varumärke i ryggen.
Utvecklingsmöjligheter och möjlighet att visa upp sig!
Fem veckors betald semester samt två extra veckor betald ledighet. - work hard, play hard!
En stark, energisk och innovativ företagskultur.
Löpande kompetensutveckling.
Egenskaper vi söker
Som person älskar du att knyta kontakter samtidigt som du är målfokuserad och tar själv initiativ till att hitta nya kontaktvägar och driva resultat - du älskar att vinna! Därför är du orädd och ihärdig och ger inte upp i första taget. Det är viktigt att du är trygg i dig själv. Du tror på dig själv men är medveten om dina begränsningar, samtidigt som du visar ödmjukhet inför uppgiften och din kompetens.
Saknar du utbildning/erfarenhet kan du ändå vara den vi söker. Ambition, engagemang och en vilja att bli bäst är det absolut viktigaste för oss.
Formella krav
Erfarenhet av försäljning
Förståelse för begrepp och nyckeltal som rör försäljning
Du uttrycker dig väl i tal och skrift
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom marknad eller försäljning
Erfarenhet av telefon-, eventförsäljning eller liknande
Idrottsbakgrund med goda resultat
Andra engagemang som visar på ambition utöver det vanliga

Så ansöker du
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se

Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-10-26
