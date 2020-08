Account Manager - Telia Sverige AB - Säljarjobb i Luleå

Telia Sverige AB / Säljarjobb / Luleå2020-08-25Att jobba på Telia innebär många möjligheter - moderna arbetsredskap, spännande kundmöten och underbara kollegor. På Telia får du möjlighet att jobba där du är och vi letar dig som värdesätter en långsiktig relation med din arbetsgivare då vi har stort kundfokus och din roll som Account manager är avgörande för våra kunders utveckling där du är motorn och hjärtat. Telia erbjuder många förmåner och utbildningar till sina medarbetare och i gengäld förväntar vi oss en engagerad driven kollega som vill stanna hos oss långsiktigt.Din nästa utmaning?Som Account Manager på Telia kommer du ha en avgörande roll i dina kunders digitala utveckling. Telia har gått från att vara Sveriges bästa mobiloperatör till att bli ett av de bolagen som driver den digitala utvecklingen framåt i Sverige - detta med stor hjälp av branschens bästa produktportföljDu kommer ställas inför komplexa men roliga utmaningar som ditt team hjälper dig att lösa på bästa sätt.Så, brinner du för digitalisering, driva dina egna affärsprocesser och ta ett stort ansvar, är det här nästa jobb för dig!Vem är du?Vi tror att du har erfarenhet som Account Manager, fältsäljare eller nykundssäljare och är duktig kommunikativt för att få fram ditt budskap och skapa förtroende.Våra kunder älskar långsiktiga relationer och vi som arbetsgivare ser gärna att vi får den relationen med dig. Att du tycker om och drivs av försäljning ser vi som en självklarhet och i gengäld får du en attraktiv lönemodell som vi hoppas ska stimulera till ett extra engagemangJobbet fodrar en genuin nyfikenhet för att lära sig om IT och digitalisering. Du behöver vara redo för att lära dig produkter och tjänster i en bransch där nyheter lanseras i rasande takt. För att lyckas behöver du ha stort engagemang och driv att vilja se kundens behov, hitta en lösning och uppskatta den långsiktiga kundrelationen.Du har:Gymnasiekompetens - gärna har någon form av eftergymnasial utbildningArbetat med B2B-försäljningEn stor ansvarskänsla över både kunder och planeringen av ditt vardagliga arbeteGod strukturkänsla och är noggrannEtt stort driv och värdesätter teamkänslan och vi känslan.Intresserad?Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.Är du intresserad av att få höra mer om tjänsten? Tveka inte på att höra av dig till mig:Daniel SjöbergFörsäljningschef Telia SME Luleå46738030600Välkommen till Telia- Home to your next big opportunity!2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-10Telia Sverige ABVästra Varvsgatan 2797236 Luleå5332871