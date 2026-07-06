Account Manager - Würth Svenska AB
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2026-07-06
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Vem är det vi söker?
Vi söker en ambitiös och motiverad Account Manager som förstår vikten av att bygga långsiktiga relationer! Du kommer att arbeta nära våra kunder och erbjuda marknadens bästa servicekoncept för att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial och därigenom ta Würth till nästa nivå!
Har du ett genuint intresse och passion för affärer och vill mer? Välkommen med din ansökan!
Rollen har stort fokus på kunder inom Hissbranschen.
Vad jobbet innebär
Som Account Manager ansvarar du för ett eget distrikt inom regionen och jobbar med att långsiktigt utveckla och expandera distriktet för att uppnå tillväxt. Området omfattar Centrala/Norra Stockholm.
Du utgår du från ditt hem och genomför kundbesök utifrån den planering som inom det geografiska området är lämpligt och som möter kundernas önskemål.
Du jobbar aktivt med nykundsbearbetning och bearbetar befintliga kunder för att nå tillväxt
Utifrån vår multikanalstrategi har du ansvaret för kunden oavsett vart kunden väljer att handla
Du ser över kundernas behov och hittar lösningar för att effektivisera kundernas hantering av förbrukningsmaterial
Du fokuserar på försäljning och når budget
Du jobbar proaktivt och är lyhörd för att fånga nya affärsmöjligheter
Du genomför praktiska produktdemonstrationer
Vi vill att du
Erfarenhet av försäljning B2B, 5+ år eller motsvarande erfarenhet av Hissbranschen
Har stark kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga med interna funktioner
Är målinriktad, resultatorienterad och har ett bra affärsmässigt sinne
Har ett strukturerat och ordningsamt arbetssätt och förstår värdet av att planera ditt arbete för att uppnå bearbetning, möten och uppföljning
Är lösningsorienterad och har ett kreativt förhållningssätt
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Digital mognad och förmåga att effektivt använda CRM-system eller liknande systemstöd
Har erfarenhet av koncept/ systemförsäljning
Det är en fördel om du har en säljteknisk utbildning och/eller tidigare praktisk erfarenhet av arbete inom ex. montering, underhåll, installation. Om du har bakgrund från försäljning är det meriterande om du tidigare arbetat i samarbete med KAM organisation och med fältförsäljning B2B.
Vi erbjuder
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Vi erbjuder dig möjlighet till utveckling och som medarbetare hos oss vill vi att du ska lyckas. Du erbjuds ett flexibelt jobb med stort eget ansvar i ett företag med starkt varumärke och en organisation med mycket energi och glädje. När du växer, växer Würth och för att lyckas med det erbjuder vi våra medarbetare en god arbetsmiljö, attraktiva förmåner, utbildningar och de verktyg som du behöver.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Stockholm
Övrigt: Tjänstebil, dator och mobiltelefon ingår. Vi har krav på B-körkort.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Under semesterperioden kan återkoppling dröja och processen pågå längre än normalt. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Kontaktperson för tjänsten är rekryterande chef Ragnar Thorestedt telefonnummer, 076 779 32 00.
Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater.
De kandidater som går vidare i första urvalet kommer att bli inbjudna till att genomföra tester.
Om du därefter går vidare i processen kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt eller fysiskt. Håll därför koll på din mailbox, både inkorg och skräppost vid inskickad ansökan.
I de flesta av våra rekryteringsprocesser ingår en samresa med en kollega eller en träff med en kollega som du kommer samarbeta med. Vi tar även referenser från tidigare arbetsgivare.
Rekryteringsprocessen i sin helhet tar ca 5 veckor. Under semesterperioden kan återkoppling dröja och processen pågå längre än normalt.
På Würth strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar varmt sökande med olika bakgrund.
Om Würth
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Vår värdegrund som bygger på inspiration, mod och passion visar vad vi står för och vad vi vill åstadkomma.
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda. Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Vår värdegrund som bygger på inspiration, mod och passion visar vad vi står för och vad vi vill åstadkomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Würth Svenska Aktiebolag
(org.nr 556109-3021), https://www.wurth.se/
113 46 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Würth Sverige Jobbnummer
9994583