Account Manager - Stockholm
2026-01-30
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren och affärsdriven Account Manager till en spännande och utvecklande roll!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta i en organisation som värdesätter professionalism, långsiktighet och resultat. Du kommer in i ett företag med stark tillväxt, moderna arbetssätt och en kultur där prestation och engagemang uppmärksammas. Kunden sitter i ljusa och centrala lokaler, med arbetstider måndag till fredag, 08.00-17.00. Tjänsten erbjuder fast månadslön och en förmånlig provisionsmodell som belönar goda resultat.Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager har du ett tydligt affärsansvar för att utveckla befintliga kunder och identifiera nya möjligheter på marknaden. Rollen kombinerar strategi och försäljning, där du aktivt arbetar för att skapa mervärde i varje kunddialog. Dina uppgifter omfattar bland annat att:
Ansvara för hela säljprocessen - från prospektering till avslut och uppföljning
Driva utvecklingen av kundrelationer och affärsmöjligheter inom ditt segment
Identifiera kundens behov och utforma skräddarsydda lösningar
Arbeta proaktivt med marknads- och konkurrensanalys
Samarbeta nära interna team för att säkerställa kvalitet och leveransKvalifikationer
Vi söker dig som har en dokumenterad bakgrund inom försäljning och är trygg i den rådgivande dialogen med kund. Du är van att arbeta mot ambitiösa mål, följa upp resultat och hitta nya vägar framåt. Erfarenhet av B2B-försäljning eller arbete i en konsultativ roll är starkt meriterande. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har minst något års erfarenhet inom försäljning
Har förståelse för affärsstrategi, marknadsutveckling och kundvärde
Arbetar strukturerat och har en analytisk förmåga i säljprocessen
Är förtroendeingivande och duktig på att bygga långsiktiga samarbeten
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker en målmedveten och engagerad säljare som kombinerar affärssinne med relationsbyggande förmåga. Du trivs i en självständig roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka. Vi ser gärna att du:
Har ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt
Motiveras av att skapa konkreta resultat och långsiktiga värden
Är strukturerad, pålitlig och agerar med hög affärsetik
Har förmåga att se helheten i kundens verksamhet och tänka strategiskt
Är prestigelös, samarbetsvillig och bidrar till en positiv arbetsmiljöÖvrig information
Detta är en roll för dig som vill vara med och påverka - både din egen utveckling och företagets fortsatta framgång. Du erbjuds en trygg anställning i en miljö där ambition, kvalitet och kundfokus står i centrum. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
