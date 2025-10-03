Account Manager - Stockholm
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi en Account Manager till en intressant möjlighet!
Detta är en chans för dig som söker nya utmaningar och vill vara en del av ett utvecklande företag. Du kommer att växa både som person och som säljare med denna möjligthet. Kunden sitter centraltbeläget. Arbetstiderna är Måndag- fredag 08-17. Du har en fast månadslön samt en generös provision. Vi söker dig nu som vill på påbörja sin säljkarriär.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla en egen kundportfölj.
Identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer.
Driva hela säljprocessen, från prospektering till avtal.
Samarbeta med interna team för att säkerställa bästa möjliga lösningar för kunderna.
Analysera marknadstrender och kundbehov för att utveckla strategier som ökar försäljningen.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med lösningsorienterad försäljning.
Affärsdriven och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
God förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
Teamplayer med stark egen drivkraft och initiativförmåga.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är resultatinriktad och motiveras av att skapa affärer.
Du har en analytisk förmåga och förstår marknadens behov.
Du är självgående och ansvarstagande i ditt arbete.
Du har en lösningsorienterad inställning och hanterar utmaningar med ett positivt förhållningssätt.
Du är flexibel och anpassar dig lätt efter förändrade förutsättningar.
Du trivs i en arbetsmiljö där du får möjlighet att ta egna initiativ och vara proaktiv.
Övrigt:
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Jobbnummer
9538783