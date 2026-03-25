Account Manager - SaaS-lösning för byggindustrin
2026-03-25
Vill du sälja moderna SaaS-lösningar och arbeta med några av Nordens mest spännande bolag inom byggbranschen?
Vår kund är en ledande aktör inom digitala samarbetslösningar för bygg- och anläggningsbranschen. Plattformen används av över 150 000 användare och fler än 1 000 kunder i Norden - och nu satsar företaget stort på den svenska marknaden.
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i tillväxtresan.
Om rollen
Det här är en roll för dig som gillar att driva affärer från första kontakt till stängd deal. Du arbetar med uppsökande försäljning, bygger relationer och hjälper kunder att digitalisera sina projekt.
Du får stort eget ansvar, tydliga mål och möjlighet att verkligen påverka din egen framgång.
Vad du kommer göra
Driva nykundsbearbetning och skapa nya affärer
Identifiera och kvalificera affärsmöjligheter
Boka och genomföra kundmöten
Förstå kundens behov och presentera lösningar som gör skillnad
Förhandla och stänga affärer
Följa upp kunder och bygga långsiktiga relationer
Arbeta aktivt i CRM-system
Delta i event och marknadsaktiviteter
Vi tror att du har
Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning (gärna SaaS)
Stimuleras av lösningsförsäljning som skapar reellt värde för kunden
Bakgrund inom bygg/anläggning och ett starkt nätverk i branschen
Vana av att driva säljprocessen med stöd av ett starkt team
Förmåga att skapa förtroende och bygga relationer
Ett högt driv och vilja att nå resultat
Varför detta möjlighet?
En tydlig tillväxtresa på den svenska marknaden
Moderna SaaS-produkter med starkt kundvärde
Stabilt bolag inom en större koncern
Möjlighet att påverka och växa i din roll
Stöttande team och stark företagskultur
Placeringsort för den här tjänsten är Stockholm eller Malmö.
Om du tycker att vårt förslag är intressant och du uppfyller ovanstående krav för tjänsten, tveka inte att ansöka.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a thriving organization with about 70 employees and offices in Sweden and Bulgaria. We specialize in connecting IT talent to growth companies and delivering high-quality services in software development and technical support. Additionally, we are proud to offer and continually enhance our SaaS platform, Jobshark, for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've experienced substantial growth, and we're excited to continue expanding our operations. If you're looking to join an international organization with a Scandinavian-inspired business culture, Comstream is the perfect place for you. We prioritize your professional growth and foster an environment where you can succeed. At Comstream, teamwork is at the heart of everything we do, and we promote a culture where every voice is heard and respected. Our core principles are rooted in collaboration, empowerment, and freedom, creating a workplace where you can truly make an impact.
For more information, please visit our corporate website at www.comstream.eu.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
