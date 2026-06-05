Account Manager - Rekrytering & Personalansvar
Ecareer AB / Personaltjänstemannajobb / Mölndal Visa alla personaltjänstemannajobb i Mölndal
2026-06-05
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Ecareer söker en driven och engagerad Account Manager som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom bemanning och rekrytering av vikarier till skolor. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med både kundrelationer, rekrytering och personalansvar.
Om rollen
Som Account Manager hos oss har du en central roll i att säkerställa att våra skolor får rätt vikarier vid rätt tidpunkt. Ditt arbete innefattar rekrytering, personalledning, kundbearbetning och affärsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Kundansvar – Bygga och utveckla relationer med skolor och kommuner för att säkerställa långsiktiga samarbeten.
Rekrytering – Aktivt rekrytera, intervjua och anställa vikarier för att säkerställa en högkvalitativ personalstyrka.
Personalansvar – Coacha och stötta vikarier för att säkerställa deras trivsel och prestation.
Affärsutveckling – Bidra till att utveckla och förbättra våra tjänster samt identifiera nya affärsmöjligheter.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering, personalansvar eller försäljning – gärna inom bemanning, utbildning eller servicebranschen.
Är en naturlig relationsbyggare och trivs i en roll med mycket kundkontakt.
Är van att arbeta självständigt och driva processer framåt.
Har en stark kommunikationsförmåga och en känsla för att matcha rätt person till rätt uppdrag.
Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo.
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett växande företag med stor påverkan på både verksamhet och organisation.
Möjlighet att utveckla din karriär inom rekrytering och bemanning.
Ett inspirerande team och en företagskultur där engagemang och innovation uppmuntras.
Konkurrenskraftig lön och möjlighet till bonus baserat på prestation.
Placering: Hovås Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Rekrytering sker löpande – skicka din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5521597-2037805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
Mölndals bro 7 (visa karta
)
431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Ecareer Jobbnummer
9949466