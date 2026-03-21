Account Manager - Kiruna, Gällivare
2026-03-21
Vi söker en ambitiös och motiverad Account Manager som förstår vikten av att bygga långsiktiga relationer och bidrar med stort engagemang! Du kommer att arbeta nära våra kunder och erbjuda marknadens bästa servicekoncept för att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial och därigenom ta Würth till nästa nivå!
Målgrupp och kundsegment är företag inom metall, tillverkande industri samt byggföretag som utför allt från nybyggnation till mindre renoverings och underhållsarbete.
Vad jobbet innebär
Som Account Manager ansvarar du för ett eget distrikt inom regionen och jobbar med att långsiktigt utveckla och expandera distriktet för att uppnå tillväxt.
Området innefattar Kiruna och Gällivare. Du utgår du från ditt hem och genomför planerade kundbesök och nykundsbesök under dagen.
Arbetet ställer höga krav på kundvård och det är viktigt att du har hög initiativförmåga, är van att ta ansvar och driva processer framåt. Genom samspelet mellan våra olika säljkanaler tar vi marknadsandelar där du har en avgörande roll
• Du jobbar aktivt med nykundsbearbetning och bearbetar befintliga kunder för att nå tillväxt
• Du ser över kundernas behov och hittar lösningar för att effektivisera kundernas hantering av förbrukningsmaterial
• Du fokuserar på försäljning och når budget
• Du jobbar proaktivt och är lyhörd för att fånga nya affärsmöjligheter
• Utifrån vår multikanalstrategi har du ansvaret för kunden oavsett vart kunden väljer att handla.
• Du genomför praktiska produktdemonstrationer
Vi vill att du
• Har 3-5 års erfarenhet från försäljning B2B och är van att arbeta med relationsbyggande försäljning och nykundsbearbetning med goda resultat
• Är målinriktad, resultatorienterad och har ett bra affärsmässigt sinne
• Är samarbetsorienterad och kan arbeta gränsöverskridande
• Förstår värdet av att planera ditt arbete för att uppnå bearbetning, möten och uppföljning
• Är strukturerad i ditt arbetssätt för att kunna leverera hög kvalitet till kunder och skapa ordning och reda.
• Är kreativ för att kunna hantera en flexibel kundmix och hitta nya affärsmöjligheter
• Har en digital mognad för att lätt kunna söka information och navigera i olika system
• Vana att arbeta i Office 365 med Outlook, Excel, Powerpoint och Teams.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Det är en fördel om du har arbetat med fältförsäljning eller B2B försäljning mot liknande bransch eller har praktisk erfarenhet och produktkunskap eller har teknisk- och/eller självutbildning.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Kiruna eller Gällivare
Övrigt: Tjänstebil, dator och mobiltelefon ingår. Vi har krav på B-körkort.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete med ansvar och goda möjligheter till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Andra förmåner är förskottsemester, lunchförmån, en bra arbetsmiljö, friskvårdsbidrag, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Om din ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 12 april 2026.
Kontaktperson är Försäljningschef Tony Gustavsson, 070 301 43 16.
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater.
• Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester inför nästa steg i processen.
• Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa bakgrundskontroller.
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Vår värdegrund som bygger på inspiration, mod och passion visar vad vi står för och vad vi vill åstadkomma.
