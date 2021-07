Account manager - Jobbfeed - Kraftsam Personal AB - Säljarjobb i Täby

Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Täby2021-07-07Jobbfeed driver idag ett jobbnätverk via sociala medier med över 120,000 följare. Tillsammans med vårat sammansvetsade team av proffs ifrån rekryteringsbranschen vet vi hur jobben når dem vi söker.Efterfrågan på talangfulla medarbetare är idag större än någonsin! Kriget om talangerna gör att företag hela tiden måste hitta nya vägar för att nå ut till de bästa kandidaterna på arbetsmarknaden.Med Sveriges största kanaler samt med kunskap inom rekrytering och marknad kan vi erbjuda bästa sättet att nå ut till de bästa kandidaterna och i förlängningen hjälpa företag att bli mer framgångsrika i sin rekryteringsprocess. Nu förstärker vi vårat team med en nya säljare.Vi söker digNu behöver vi förstärka vårt team för just Jobbfeed - Rekrytering inom Sociala medier och söker nu en ny säljare. Du kommer att jobba med bolag i olika branshcer som har intresse av att rekrytera folk, bygga sitt varumärke och öka sin närvaro inom sociala medier. Som säljare av nätverkstjänster har du helt nya verktyg att hjälpa kunderna med att lösa deras rekryteringar via referens rekrytering men också via socicla medier.Om rollenVi har redan idag många nöjda kunder som har sett att det beprövade sättet vi arbetar på ger gott resultat. Du kommer att börja din anställning med uppsökande försäljning och bygga din egen kundstock i den bransch du själv tycker är intressant. Från dessa kunder kommer du efter en tid få återkommande kunder som du bearbetar och skapar merförsäljning ifrån. Rollen innebär mycket frihet under ansvar och det är ditt driv, kreativitet och struktur som avgör om du kommer att lyckas. Vi är ett riktigt sammansvetsat gäng där vi har hög aktivitet blandat med mycket skratt, högt tempo och där vi alla hjälper varandra för att nå våra mål.Vi söker även chefsmaterial då vi ser att vårat team kommer att utökas inom en snar framtid vilket gör att man har möjlighet att få teamansvar framöver.Vi erbjuderEtt omfattande och unikt utbud av tjänster som hjälper kunderna att rekrytera och nå ut till talangerna på arbetsmarknaden på ett prisvärt och effektivt sätt.Ett arbete som gör att du blir expert på Sveriges starkaste kanaler såsom Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.Möjlighet att jobba med små och stora kunder inom alla branscher.Möjligheter att forma ditt eget jobb, göra karriär och utvecklas i ett ungt företag.Möjlighet att påverka din egen lön.Ett roligt jobb med glada engagerade arbetskamrater.Din ansökanVarmt välkommen med Din ansökan! Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev! Tjänsten söker Du genom att klicka på AnsökVaraktighet, arbetstidHeltid tillsvidareanställning2021-07-07Timlön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-08-07Kraftsam Personal AB5852392