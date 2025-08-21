Account Manager - Digital Marknadsföring & Försäljning
Account Manager - Digital Marknadsföring & Försäljning
Älskar du digital marknadsföring och drivs av att skapa affärer?
Vi söker en målinriktad Account Manager som vill ta sin karriär inom digital försäljning till nästa nivå. Är du en relationsbyggare med en passion för digitala lösningar? Vill du arbeta i en dynamisk och kreativ miljö där dina insatser gör verklig skillnad? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Vi är en ledande byrå inom resultatdriven digital marknadsföring, med expertis inom native advertising, sociala medier, programmatic och video. Vi skapar innovativa och skräddarsydda marknadsföringsstrategier för företag i alla storlekar - från startups till globala varumärken.
Hos oss är lagandan stark och vi tror på en kultur där nytänkande, utveckling och affärsdriv samverkar. Vi värdesätter dina idéer och ger dig utrymme att växa - både personligt och professionellt.
Om rollen
Som Account Manager blir du en nyckelspelare i vårt team, med ansvar för att driva och utveckla affärer. Ditt uppdrag är att förstå kundens behov och skapa strategier som genererar mätbara resultat och långsiktiga samarbeten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Identifiera och utveckla affärsmöjligheter inom digital marknadsföring.
Bygga starka och långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder.
Skräddarsy och sälja innovativa lösningar inom native, sociala medier, programmatic och video.
Samverka med våra kreativa och strategiska team för att leverera lösningar som överträffar kundens förväntningar.
Driva tillväxt och bidra till företagets fortsatta framgång.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av försäljning, gärna inom digital marknadsföring eller media.
Ett affärsdriv och en förmåga att skapa förtroende hos kunder.
Ett analytiskt och strategiskt tänk, där du kan identifiera kunders behov och presentera rätt lösningar.
En passion för digitala trender och ett intresse för branschens utveckling.
Stark kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
Vad vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö där du får vara en del av en snabbväxande och innovativ bransch.
Möjlighet att arbeta med spännande kunder och projekt som gör avtryck.
Personlig och professionell utveckling - vi satsar på din framtid!
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner.
Ett stöttande team där vi firar framgångar tillsammans!
Ansök idag!
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt till work@talentpartner.se
- urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök nu och bli en del av vårt framgångsrika team!
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Detta är ett heltidsjobb.
Talent & Partner AB
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
