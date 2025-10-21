Account Manager - digital annonsering med Sveriges starkaste varumärke!
2025-10-21
The Foundation for Every Company's Marketing Strategy
Vill du jobba med digital annonsering - i samarbete med ett av Sveriges starkaste varumärken ICA? Här får du sälja en synlig produkt som företag älskar, i en miljö där kunderna redan är redo att handla!
Vad vi erbjuder
En gedigen introduktion och kontinuerlig coachning - vi ser till att du får alla verktygen för att lyckas!
Garantilön med provision utan tak - din prestation avgör din inkomst.
Tävlingar och teamaktiviteter - Vi firar framgång tillsammans!
Goda utvecklingsmöjligheter - hos oss kan du växa och ta nästa steg i karriären.
En arbetsplats certifierad som Great Place to Work
Din roll
Du identifierar affärsmöjligheter, bygger starka kundrelationer och guidar företag till exponering som når kunder precis när det räknas som mest. Ditt arbete är målinriktat och bär direkt resultat.
Identifiera nya företagskunder och affärsmöjligheter
Nå ut till potentiella kunder genom kalla samtal, digitala möten kan även förekomma
Presentera vår digitala annonslösning genom värdebaserad försäljning
Skicka offerter, orderbekräftelser och följ upp affärer för att säkerställa långsiktiga samarbeten
Jobba mot tydligt uppsatta krav och mål
Vi söker dig
• som vill vinna, drivs av att nå resultat och älskar att skapa kontakt med nya människor.
Har ett starkt inre driv och motivation att prestera
Är uthållig och ser motgångar som lärdomar
Är kommunikativ och gillar att skapa kontakt
Vill utvecklas, växa och utmana dig själv
Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, utan vad du vill framåt. Vi tror på potential och ger dig rätt verktyg för att lyckas!
ButiksDisplay är en del av koncernen Lifestyle Mediapartner som är ett nordiskt mediekoncern och säljorganisation med specialisering inom digital annonsering.
Genom våra digitala skärmar i ICA Sveriges matvarubutiker ger vi företag möjligheten att synas mot en bred målgrupp och där kunderna är som mest köpbenägna - i butik! Vårt mål är att hjälpa företag att nå rätt kunder, på rätt plats, vid rätt tillfälle.
Varför ButiksDisplay?
Vi är officiell annons- och avtalspartner till ICA Sverige
Vi erbjuder lokal närvaro med nationell räckvidd - över 170 ICA-butiker
Du får sälja ett konkret, synligt och efterfrågat produkt
Övrig information
Arbetstider: Måndag - fredag kl. 08:00-17:00 (heltid)
Plats: Eskilstuna eller Västerås
Anställningsform: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Redo att ta nästa steg?
Sök redan idag - vi rekryterar löpande!
Tillsammans hjälper vi företag synas smartare, där det verkligen räknas.
