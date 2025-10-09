Account Manager - Dagligvaruhandeln Manuell Deli
2025-10-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boncena AB i Helsingborg
Account Manager, Manuell Deli - BoncenaVi växer och din karriär kan också göra det!
Känner du att din nuvarande arbetsplats inte uppskattar ditt engagemang? Då kan vi vara rätt plats för dig. Hos oss belönar vi driv och ambition!
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär genom att bli Account Manager mot livsmedelsbutiker och deras delidiskar? Har du passion för långsiktiga relationer, gillar att lyfta luren och ansvara för ett eget distrikt så är det dig vi letar efter!
Boncena, marknadsledare inom exklusiva kroatiska delikatesser, söker nu en passionerad Account Manager med fokus på relationer för att förstärka vårt team i Helsingborg. Vi expanderar och behöver ditt bidrag för att fortsätta vår framgång!Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Ansvarig för försäljning och kundrelationer i ditt distrikt.
Fungerar som säljstöd till våra butiker.
Driva försäljning och kampanjer i butik.
Utveckla och vårda befintliga kundrelationer.
Varför Boncena?
Karriärmöjligheter i ett företag som ständigt växer och ser potentialen i varje medarbetare.
Fast lön plus attraktiv bonusmodell som belönar ditt engagemang och dina långsiktiga resultat.
Mentorskap och personlig utveckling inom försäljning och ledarskap.
Ett starkt teamfokus där alla arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma och individuella mål.
Vi söker dig som:
Har stark försäljningsdriv och förmågan att arbeta självständigt och målinriktat.
Trivs med att bygga och underhålla professionella, men goda relationer.
Har erfarenhet från högpresterande säljmiljöer med korta säljcykler, och har demonstrerat förmågan att snabbt uppnå resultat.
Trivs med att arbeta från kontor i en dynamisk och utvecklande miljö.
Mer om positionen
Placering: Bergavägen 1A, Helsingborg.
Start: Vecka 47-49, 2025. Alternativt v1 2026 beroende på uppsägningstider
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag 07.30-16.30
Möjlighet till distansarbete: Nej.
Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att visa ditt intresse!
Lön enligt överenskommelse
