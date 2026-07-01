Account Manager - Arcos Hydraulik
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2026-07-01
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Arcos Hydraulik AB levererar hydraulcylindrar för krävande industriella applikationer. Arcos skapar värde för sina kunder genom långvariga relationer, avancerad teknik och specialiserad tillverkning. Arcos är serviceinriktade, lösningsorienterade och möter sina kunders krav på prestanda, funktion, kvalitet och pris. Arcos har fabriker i Sävsjö, Hällaryd och Borlänge. Företaget omsätter idag 350 MSEK och har 155 anställda. Arcos Hydraulik ingår i Dacke Industri AB.
Arcos Hydraulik söker nu en Account Manager med Passion för Försäljning och Kundmöten!
Är du en affärsdriven relationsbyggare som trivs bäst när du får vara nära kunden, förstå deras verksamhet och skapa långsiktiga samarbeten? Arcos Hydraulik söker nu en Account Manager som vill representera ett företag med stark teknisk kompetens och hög kvalitet i allt de gör. Här får du möjligheten att arbeta med avancerade hydraulcylindrar för industrins mest krävande applikationer - och samtidigt vara en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa.
Din roll:
Som Account Manager hos Arcos är du vår främsta ambassadör ute på fältet. Du planerar själv dina kundbesök och resor som är en naturlig del av rollen. Du arbetar aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla befintliga kundrelationer och driva försäljningen framåt. Du har ett stort eget ansvar och frihet att lägga upp din arbetsvecka så att du når dina mål – och gärna överträffar dem.
Du kommer att:
Arbeta ute hos kund och representera Arcos med ett tydligt affärsfokus och en lyhördhet för kundens utmaningar. Du driver själv din kundportfölj, planerar dina resor och fyller dina dagar med kundmöten där du lyssnar in behov, presenterar möjligheter och bygger relationer som håller över tid. Du utvecklar affärer genom en hög närvaro på marknaden för att hitta lösningar som gynnar både kunden och oss som leverantör. I tät dialog med våra interna team tar du fram kundanpassade förslag och säkerställer att våra produkter möter högt ställda krav. Du blir en central del i att stärka vår marknadsposition och bidra till fortsatt tillväxt genom tydlighet, engagemang och ett genuint intresse för människor.
Du är:
En person som trivs i en roll med tydligt fokus på nykundsbearbetning och att skapa starka, långsiktiga relationer. Du har erfarenhet av B2B‐försäljning, gärna från en teknisk eller industriell miljö, och du uppskattar friheten i att planera ditt eget arbete. Du har ett naturligt driv, en positiv energi och en vilja att skapa affärer. Du gillar att vara ute på vägarna, möta kunder och bygga relationer som gör skillnad. Du är trygg i att ta initiativ, fatta beslut och arbeta mot uppsatta mål, och du ser möjligheter där andra kanske ser utmaningar.
Du får:
En roll med stor frihet, variation och ansvar, där du själv påverkar hur din vardag ser ut och vilken riktning dina affärer tar. Hos Arcos blir du en del av ett företag med lång erfarenhet, stark teknisk kompetens och en kultur där samarbete, kvalitet och långsiktighet är centralt. Du får stöd av ett engagerat team och arbetar i en miljö där beslutsvägarna är korta och där initiativ välkomnas. Här får du möjlighet att växa både affärsmässigt och personligt, i en roll där teknikkunskap, kundfokus och relationer möts i en meningsfull helhet.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Arcos Hydraulik med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson – p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
576 35 SÄVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arcos Hydraulik AB Kontakt
Rekryterare
P-A Karlsson p-a@fskgroup.se 0704675644 Jobbnummer
9988037