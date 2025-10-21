Account Manager - Abs-Acciaierie Bertoli Safau
ABS - Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. är en global ledare inom specialstål med huvudkontor i Italien och verksamhet i över 20 länder. Med över 200 års erfarenhet kombinerar ABS tradition med innovation för att leverera högkvalitativa stållösningar till industrin. Nu tar bolaget nästa steg och etablerar en helt ny, toppmodern anläggning i Värnamo - en satsning som markerar starten på en spännande svensk tillväxtresa.
ABS - Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., en ledande aktör inom stålindustrin med rötter i Italien och verksamhet över hela världen, gör nu en strategisk satsning i Sverige. Just nu byggs en helt ny, toppmodern anläggning i Värnamo - och vi söker dig som vill vara med och forma framtiden.
Vi söker en driven och självgående Account Manager som brinner för försäljning och långsiktiga kundrelationer inom verkstadsindustrin. Du kommer att spela en nyckelroll i vår etablering på den svenska marknaden och vara med och bygga upp vår närvaro från grunden.
Din roll:
• Ansvara för både uppsökande försäljning och utveckling av befintliga kunder inom verkstadsindustrin.
• Arbeta med ett distrikt som sträcker sig från Mälardalen till södra Sverige.
• Vara en ambassadör för ABS och bidra till att etablera vårt varumärke och våra lösningar på den svenska marknaden.
• Samarbeta nära vårt internationella team och vår nya svenska organisation.
Vi söker dig som:
I den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom verkstads- eller tillverkningsindustrin. Du är självgående, strukturerad och har ett starkt driv att skapa affärer. Du trivs med att bygga relationer och har ett konsultativt arbetssätt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Din bas kommer att vara i Värnamo, så det är en fördel om du bor i närheten.
Som en del av ABS får du en unik möjlighet att vara med från start i en nyetablering med starkt stöd från ett globalt bolag. Du får en roll med stort ansvar, frihet och möjlighet att påverka, samtidigt som du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt sammanhang. Du blir en del av ett engagerat team och en företagskultur som präglas av innovation, kvalitet och långsiktighet.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringen samarbetar ABS med FSK Group AB. Ansvarig rekryterare är Johan Sandahl. Ansök snarast på www.fskgroup.se.
