Account Executive till snabbväxande AI-bolag
Flowmeets AB / Säljarjobb / Sundbyberg Visa alla säljarjobb i Sundbyberg
2026-06-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flowmeets AB i Sundbyberg
Jobbar du t.ex. som SDR idag och vill börja stänga egna affärer? Här är din chans att ta steget till Account Executive i ett snabbväxande AI-bolag.
Flowmeets utvecklar en AI-plattform som analyserar säljsamtal och coachar säljteam till bättre resultat. Vi är mitt i en stark tillväxtfas och söker nu dig som vill vara med och bygga något stort – samtidigt som du accelererar din egen karriär.
Om rollen
Som Account Executive driver du hela affären – från första kontakt till signering. Du får arbeta med en modern, efterfrågad produkt inom AI och möta beslutsfattare i olika branscher.
Du kommer att:
• Skapa nya affärsmöjligheter
• Hålla kundmöten och demos
• Bygga långsiktiga kundrelationer
• Driva affärer från start till mål
Vi söker dig som:
• Idag arbetar som SDR eller i en liknande roll
• Är driven och vill börja stänga egna affärer
• Trivs i ett högt tempo och gillar att nå resultat
• Vill utvecklas snabbt inom B2B- och SaaS-försäljning
Erfarenhet är bra – men din ambition och potential är det viktigaste.
Därför Flowmeets
• Fast lön + provision utan tak
• Tydlig väg från SDR till toppresterande AE
• AI-baserad coachning som utvecklar din säljförmåga
• Moderna verktyg och ett team med högt driv
• Friskvårdsbidrag och tjänstepension
Ansök nu
I den här rekryteringen samarbetar vi med Assistor24 för att kunna erbjuda en snabb, modern och rättvis rekryteringsprocess. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flowmeets AB
(org.nr 559574-7444), https://www.flowmeets.com
Sundbybergs Torg 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Flowmeets Jobbnummer
9968415