Account Executive till ett växande B2B-bolag
2026-05-06
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du ansvarar för hela säljprocessen och samtidigt hjälper företag att utveckla sin kompetens genom utbildningar, föreläsningar och event?
Vi söker nu en Account Executive till ett växande bolag inom kompetensutveckling. Företaget erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av kurser, föreläsningar och event med några av Sveriges mest uppskattade talare och utbildare. Genom flexibla kompetenspaket hjälper de organisationer att utvecklas inom områden som digitalisering, ledarskap, ekonomi, kommunikation och mycket mer.
Bolaget arbetar nära sina kunder och fokuserar på att leverera hög kvalitet samt skapa långsiktiga relationer och minnesvärda kundupplevelser.
Om rollen
Som Account Executive ansvarar du för hela säljprocessen, från första kontakt till avslutad affär och vidare kundrelation. Du arbetar främst med nykundsbearbetning, där du aktivt bokar möten och bygger upp din egen kundportfölj.
Du driver självständigt kunddialoger, genomför möten både fysiskt och digitalt samt presenterar och säljer företagets lösningar. Säljcykeln är ca 1-4 veckor lång, vilket innebär många affärsmöjligheter.
Du utgår från en etablerad säljprocess men har stor frihet att påverka ditt eget arbetssätt och bygga upp dina affärer.
Arbetsuppgifter
Prospektering och nykundsbearbetning inom B2B
Boka och genomföra kundmöten (fysiskt och digitalt)
Presentera och sälja utbildningar, föreläsningar och event
Driva hela säljprocessen från första kontakt till avslut
Bygga upp och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål och KPI:erPubliceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Krav
1+ års erfarenhet av B2B-försäljning
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Tillgång till egen bil (alternativt möjlighet till tjänstebil)
Meriterande
Eget kontaktnät inom B2B
Tidigare erfarenhet av nykundsbearbetning
Tidigare erfarenhet av kalla samtal
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en självgående och driven person med starkt resultatfokus.
Vi söker dig som:
Är bekväm med att ta egna initiativ och driva din försäljning framåt
Har en stark vilja att nå och överträffa mål
Trivs i en roll med högt tempo och mycket kundkontakt
Är social och har lätt för att bygga relationer
Inte är rädd för att lyfta luren och boka mötenÖvrig information
Startdatum: Augusti 2026
Anställningsform: Heltid
Plats: Göteborg eller Stockholm
Arbetstider: 08:00-17:00
Lön: Fast lön + provision utan tak
Resor: Förekommer (cirka 2 gånger per månad i perioder)
Passa på och sök tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elevra AB
(org.nr 559545-6194)
För detta jobb krävs körkort.
Göteborg / Stockholm
