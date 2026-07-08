Account Executive | Defence & Security Carmenta | Göteborg
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2026-07-08
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Brinner du för komplex B2B-försäljning i en bransch där varje affär verkligen spelar roll? Har du rört dig i försvars- och myndighetsmiljöer och förstår de processer, det tålamod och den precision som krävs för att lyckas? Är du redo att ta ägarskap över en av Carmentas viktigaste marknader? Då är det här din roll!
Din roll
Som Account Executive - Defence & Security blir du den kommersiella spjutspetsen mot försvarskunder i Sverige och UK. Du tar över ett etablerat konto med befintliga nyckelrelationer och ansvarar för att förvalta, fördjupa och expandera dessa.
Carmenta säljer inte hyllprodukter. Erbjudandet är en nischad mjukvaruprodukt (ett SDK) som systemintegratörer och försvarsaktörer bygger in i sina egna plattformar för att visualisera och analysera kartbilder och lägesbilder i försvarssystem. Det innebär att du behöver förstå vad din kunds produkt ska göra, inte bara vad din egen produkt är. Det är komplex försäljning med långa cykler, teknisk tyngd och höga krav på tillit.
Du arbetar tätt med Carmentas Customer Success-funktion, som stöttar dig i tekniska dialoger och säkerställer att kunden får rätt djup av support. Din uppgift är att bygga relationer, öppna dörrar, driva processen framåt och stänga affärer. Du är spindeln i nätet och ansvarig för att din marknad mår bra samt att affärerna växer. Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av försäljning mot eller inom försvarsindustrin
Du behöver inte vara den högljuddaste i rummet. Du ska vara den som lyssnar bäst. Den som får kunden att berätta om sina utmaningar, och sedan kan omsätta det till en konkret lösning, med rätt interna resurser vid din sida. Du är tålmodig, strukturerad och van att arbeta med CRM-verktyg för att hålla ordning på en komplex pipeline.
För att lyckas i denna roll, bör du ha följande kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av komplex B2B-försäljning, gärna av mjukvarulösningar eller tekniska system.
God förståelse för den försvarsindustrins struktur, processer och beslutsvägar.
Erfarenhet av långa säljcykler och formella upphandlingsprocesser.
Förmåga att kommunicera tekniska lösningar på olika nivåer - från produktägare och mjukvaruchefer till beslutsfattare.
Vana att arbeta strukturerat med CRM-verktyg, exempelvis Salesforce.
Utgångspunkt Göteborg.
Meriterande:
Bakgrund inom FMV, Försvarsmakten eller svenska försvarsrelaterade organisationer.
Etablerat nätverk inom försvarsindustri eller myndighetssverige.
Erfarenhet av att sälja till eller via systemintegratörer som Saab, Thales eller liknande.
Akademisk examen inom teknik, affärsutveckling eller militärt ledarskap (KTH, Chalmers eller FHS).
Vad du blir en del av
Carmenta är ett nischat mjukvarubolag grundat 1985 med en lång historia av att leverera avancerade geospatiala lösningar till försvars- och säkerhetsorganisationer världen över. Med ett team på drygt 50 personer och kontor i Göteborg, Stockholm, Frankrike, Tyskland och USA är Carmenta ett globalt nischat bolag i stark och stabil tillväxt.
Kulturen präglas av djup teknisk kompetens, höga krav på leverans och en genuint hjälpsam intern miljö. Här får du inte en plats i ett anonymt storsäljteam, du får ägarskap, förtroende och kollegor som verkligen kan sin sak. Så ansöker du
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells för Carmentas räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Carmenta.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Lilla Bommen 3, 411 04 Göteborg (visa karta
)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Carmenta via Jefferson Wells rekrytering Kontakt
Contact
Sara Takahashi Sara.Takahashi@jeffersonwells.se Jobbnummer
9996708