Account Executive
Sälj något som faktiskt gör marknaden smartare
Det finns säljobb där man mest jagar möten, fyller CRM och låtsas att ännu en "kundresa" förändrar världen.
Och så finns det jobb där man faktiskt säljer något som gör verklig skillnad.
Biluppgifter tillhör den senare kategorin.
Vi hjälper människor och företag att fatta bättre fordonsbeslut baserat på fakta, inte magkänsla, gamla vanor eller halvkvalificerade gissningar. I en marknad full av brus, friktion och ineffektivitet erbjuder vi något ovanligt värdefullt: klarhet.
Nu söker vi en Account Executive som vill vara med och driva vår tillväxt vidare.
Det här är rollen
Du kommer att identifiera affärsmöjligheter, ta kontakt med nya kunder, utveckla befintliga relationer och driva försäljningsdialoger framåt på ett sätt som leder till affär - inte bara aktivitet.
Det här är ingen roll för någon som gömmer sig bakom offertmallar eller hoppas att produkten säljer sig själv. Du behöver kunna förstå kundens verkliga behov, se affärsmöjligheten bakom orden och presentera lösningar på ett sätt som gör värdet tydligt, konkret och svårt att ignorera.
Bra försäljning handlar trots allt inte om att pressa människor. Det handlar om att göra det lätt för dem att fatta ett klokt beslut.
Varför Biluppgifter?
För att du inte säljer luft.
Biluppgifter har över tio års erfarenhet av att bygga databaser med hög kvalitet och imponerande bredd. Vi har ett starkt varumärke, en stor räckvidd och lösningar som redan skapar värde för marknaden. Det betyder att du inte behöver kompensera för ett svagt erbjudande med starkt självförtroende. Du går ut med något som faktiskt fungerar.
Biluppgifter.se är Sveriges största motorsajt, med över 8 miljoner besök i månaden och omkring 30 miljoner fordonssökningar. Vi är redan en självklar spelare för många användare - och vår ambition är att bli ännu viktigare för ännu fler företag.
Vem vi tror att du är
Du har sannolikt jobbat med försäljning tidigare och vet hur det känns när tempo, träffsäkerhet och affärssinne klickar på samma gång.
Du gillar att skapa kontakt, bygga förtroende och driva affärer framåt. Du är van vid mål och tycker inte att ansvar är något man undviker, utan något man växer av. Du klarar både korta och långa säljcykler, och du har tillräcklig struktur för att hålla ordning - utan att bli så processkär att all spontan intelligens försvinner.
Du tycker också att det är roligare att vara i ett bolag som växer och förändras än i ett bolag där hela strategin verkar vara att ingen ska röra någonting.
Det du får
Du får en roll i ett välmående bolag med stabil ekonomi, stark marknadsposition och höga ambitioner.
Du får arbeta i Halmstad, i trevliga lokaler, tillsammans med människor som bygger något med verklig relevans. Och du får vara med på en resa där teknik, affär och marknadsförändring möts på riktigt - inte bara i en vision-slide.
Lön enligt överenskommelse, med fast och rörlig del.
Heltid.
Start enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Bra.
Sök redan idag och bli en del av Biluppgifter. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket i praktiken betyder att den som väntar på perfekt tajming ofta får se någon annan ta den. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivare Biluppgifter Sverige AB
(org.nr 556965-0798), http://www.biluppgifter.se
Kristinebergsvägen 17 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9878319