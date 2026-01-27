Account Executive
2026-01-27
Vill du vara med och forma framtidens e-handel på digitala marknadsplatser? Har du ett driv och en stark passion för försäljning? Då kan du vara den vi söker! Som Sellos Account Executive så kommer du att vara en central del i våra visioner, tillväxtmål och våra kunders framgång. Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Sello är en innovativ e-handelsplattform som hjälper företag att effektivisera och expandera sin försäljning på digitala marknadsplatser. Med vår lösning kan företag enkelt hantera sin försäljning från ett och samma ställe, vilket sparar tid och ökar effektiviteten. Vi arbetar med ett brett spektrum av marknadsplatser, både nationella och internationella. Vår vision är att vara den självklara partnern för varumärken och företag som vill växa sin digitala närvaro och maximera sin försäljning på flera plattformar samtidigt.
Om rollen
Som Account Executive på Sello är du en nyckelspelare i att driva företagets tillväxt genom att identifiera affärsmöjligheter, växa kundbasen och skapa värde för våra kunder på marknadsplatser som tex. Zalando, Amazon, CDON, Asos.
Rollen bygger på kunddialog, demos och rådgivning (via telefon, mejl och digitala möten), vilket kräver en lösningsorienterad och lyhörd inställning. Du behöver vara pedagogisk, tycka om att möta nya människor. Du har en viss teknisk förståelse, men framför allt viljan att lära dig vår plattform och tjänster, samtidigt kunna kommunicera värdet av dessa lösningar på ett tydligt och affärsdrivet sätt. Arbetsuppgifter
• Identifiera och skapa nya affärsmöjligheter genom inkommande ansökningar, prospektering och nätverkande för att sälja in och demonstrera Sellos plattform och tjänster till potentiella kunder.
• Presentera och demonstrera vår plattform för kunder med fokus på hur vi kan hjälpa dem att växa och lyckas på online marknadsplatser.
• Rådgiva kunder och hitta lösningar som förenklar deras verksamhet och maximerar nyttan av försäljning på marknadsplatser genom vår plattform och tjänster.
• Förhandla avtal och villkor samt driva processen från en första kontakt till signering.
• Analysera resultat, KPI:er och kundfeedback för att identifiera förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter av vårt erbjudande.
• Samarbeta med interna team, såsom produktutveckling och support, för att säkerställa en optimal kundupplevelse.
Ansvarar för
Säkerställa att kunderna får rätt lösningar genom en strategisk och affärsmässig försäljningsprocess.
Arbeta strukturerat genom hela försäljningsprocessen och prospects för att introducera och sälja in Sellos plattform.
Att hålla dig uppdaterad om marknadstrender, konkurrenter och lösningar inom digitala marknadsplatser och e-handel.
Aktivt bidra till att förbättra interna processer, erbjudanden och arbetssätt för att öka effektivitet och tillväxt.Dina personliga egenskaper
Du har ett starkt driv och brinner för försäljning, nöjda kunder och målstyrning.
Du är affärsmässig, analytisk och lösningsorienterad.
Du har en naturlig förmåga att kommunicera lösningar på ett pedagogiskt och förtroendegivande sätt, så att våra kunder förstår hur vår plattform kan gynna deras verksamhet.
Du är självgående och trivs med att ta ansvar i en dynamisk och snabbrörlig miljö.
Förmåga att effektivt analysera affärsmöjligheter.
KompetenserKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av försäljning.
God förmåga att kommunicera till olika målgrupper.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom e-handel, digitala marknadsplatser
Erfarenhet av att arbeta med digitala B2B-lösningar och tekniska plattformar.
Erfarenhet av CRM-system och försäljningsverktyg.
Kunskap om lösningsförsäljning eller konsultativ försäljning.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och växa tillsammans med oss på Sello och att vara en viktig del av vår tillväxtresa.
Internutbildning i Sellos plattform, system samt kunskap rörande globala marknadsplatser och dess ekosystem.
Du kommer att samarbeta med välkända varumärken och möta varierande och utmanande arbetsuppgifter som kommer att bidra till din personliga och professionella utveckling.
Generösa förmåner.
Tjänsten utgår från Sellos kontor i centrala Gävle.
Om rekryteringsprocessen
För att ansöka behöver du skicka ett personligt brev till fredric.hedman@sello.io
samt bifoga ditt CV eller klistra in länken till din LinkedIn-profil. Vi tillämpar ett löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: fredric.hedman@sello.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sell-O AB
(org.nr 556852-2832), https://sello.io
Norra kungsgatan 3 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Sello Jobbnummer
9706547