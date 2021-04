Account Executive - Varberg - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Varberg

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Varberg2021-04-09Brukar du läsa omdömen innan du anlitar eller kontaktar ett företag? Du är inte ensam, 9 av 10 personer som är ute efter att engagera ett företag för att lösa ett behov läser omdömen innan de tar kontakt.Kundomdömen har alltid varit viktigt för företag som vill uppnå en bättre lönsamhet eller en starkare tillväxt. Reco är Sveriges största oberoende omdömessajt med ca 850.000 kundomdömen. Med en accelererande digitalisering är det nu ännu viktigare än tidigare då 59% fler läser kundomdömen idag än innan Covid-19 bröt ut.Vad gör en Account Executive på Reco?En Account Executive (AE) är ansvarig för att bygga en stark relation till de företag som själva tagit kontakt med Reco för att förstå vad tjänsten går ut på. Det gäller att etablera en kontakt med ansvarig beslutsfattare, förstå hur vi kan hjälpa dem för att sedan pedagogiskt och kärnfullt få dem att uppleva tjänsten kostnadsfritt. AE är ansvarig för att praktiskt upprätta testperioden för att sedan guida och utbilda företaget under de kommande två månaderna. Syftet är att identifiera vilka nyttor företaget upplever som nödvändiga för att efter testperioden utvärdera om företaget vill fortsätta eller avsluta samarbetet. AE mäts på på antalet lyckade test samt andelen som AE sedan konverterar till kommersiella avtal.Account Executive jobbar i nära samarbete med våra skickliga Försäljningsutveckling Representanter (SDRs) och med understöd från Marknadsteamet. Vi är ett tajt team där vi tillsammans ser till att nå våra mål, men där varje individ ansvarar för sin egen leverans. Vi har ett tydligt fokus på individuell kompetensutveckling för att lyfta teamet och ständigt utveckla bolaget.Vad söker vi för person?Du är en person som andra alltid räknar med. De andra vet att du är avgörande när något behöver bli gjort - dels för att du är skicklig på att lyssna och förstå vad det egentligen är som behöver göras och dels för du snabbt listar ut hur det ska gå till. Du vill bygga din egen karriär inom försäljning och är villig att kämpa hårt, lära dig av de bästa för att bli en av de bästa. Du har hög integritet som person samtidigt som du är mycket angelägen att överträffa kundens förväntan.Detta får du:Möjlighet att påverka ditt lönekuvert - fast lön och prestationsbaserad provisionGoda utvecklingsmöjligheter - Fokus på personlig och professionell utvecklingLöpande coachning och uppföljningssamtal med närmsta chef, varje veckaEn inspirerande teamkänsla med tydliga mål är viktigt för ossSpännande resor som är kopplade till våra övergripande och stimulerande mål2021-04-09Du har jobbat minst 3 år med kundrelationer på något sättMinst 1 års erfarenhet av uppsökande försäljningDokumenterat skicklig företagssäljare (B2B)Mycket god datorvana, Office- /Google-paketetFöretagsekonomisk utbildningPersonliga egenskaper som vi tycker är viktiga:Självgående med ett stort eget drivGillar att sätta micro-mål och långsiktiga målDu är optimistisk och har hög energinivåHög uthållighet och stark i motgångVilja att lära och att utvecklasStrukturerad och planeradKreativ och energisk problemlösareTidigare erfarenhet inom försäljning eller service är avgörande.Ansök via länk eller direkt till work@talentpartner.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner AB5683244