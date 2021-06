Account Director - Larsen & Toubro Infotech Sverige, Filial T Larse - Säljarjobb i Stockholm

Larsen & Toubro Infotech Sverige, Filial T Larse / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30Lead new business development and scale existing engagements in Sweden.Manage and grow new alliances, partnerships and channels to increase LTI sales and marketing in Sweden.Required SKillsFluency in English and SwedishExperience working for IT and ITES Business across MNC's.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-12Larsen & Toubro Infotech Sverige, Filial T LarseFärögatan 3316451 Kista5839631