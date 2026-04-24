Access Manager Identitets och Behörighetshantering
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Tjänsten som tillhör gruppen för Identitets och Behörighetshantering. Gruppen ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Infrastrukturtjänster som AD, PKI, ADFS, IGA, SQL samt livscykelhantering av identiteter och behörigheter.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Access Manager inom Identitets och Behörighetshantering (IAM) med viljan att med sina exceptionella kunskaper bidra till vår spännande och utvecklande IT-miljö. I rollen som Access Manager ingår du i en engagerad dynamisk grupp vars ansvar är att ta fram lösningar för identitet och behörighetskontroll i syfte att säkerställa säker och effektiv hantering av användaråtkomst till våra IT-system och resurser. Du kommer att vara med och sätta ramar och inriktningar för hantering av digitala identiteter och transformation där automatisering är ett självklart tillvägagångssätt för livscykelhantering av digitala resurser.
I samspel med förvaltningsorganisationen säkerställer du korrekt utveckling, drift och underhåll av våra Identitetslösningar och processer för att bibehålla hög nivå av säkerhet, integritet och tillgänglighet för våra digitala resurser. Att standardisera riktlinjer, policies, namnstandarder inom området ingår i arbetsvardagen samt samarbete med andra grupper och förvaltningar. Vi sätter stort värde och fokus på it säkerhet så detta ska vara naturlig del av arbetsuppgifter. Kvalifikationer
I rollen förväntas du ta initiativ och arbeta mål- och resultatinriktat. Din samarbetsförmåga och tydliga kommunikation är avgörande i denna roll som har många kontaktytor. Du har ett strukturerat arbetssätt som säkerställer att uppgifter genomförs på ett organiserat sätt.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant ämnesområde alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet inom Access Management området, IGA och dess principer med fokus på identitet och behörighetsstyrning
• Automatisering av processer inom området
• Förståelse för IAM teknologier och koncept inklusive användarhantering, behörighetsuppsättning, identitetsfederation och säkerhet
• Erfarenhet av att arbeta med IAM-verktyg och plattformar som t.ex. Active Directory
• Goda kunskaper av Access Management IAM med inriktning mot IT infrastruktur
• Kunskap inom Active Directory katalogtjänsten
• Dokumentation och rapportering av IAM-aktiviteter
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
• Certifieringar inom Identitets och Behörighetshantering
• Certifiering inom ITIL
• Relevanta kurser i verktyg som hanterar behörighetsstyrning
• Erfarenhet av PAM verktyg
• Erfarenhet av skriptning med Powershell
• Erfarenhet av ITIL processer
• Erfarenhet av konfiguration och övervakning av Single Sign-On och tvåfaktorsautentisering 2FA
• Erfarenhet av arbete med IT inom Kriminalvården
• Goda kunskaper inom IGA konceptet
• Goda kunskaper av automatiserade processer inom identitetslösningar
• Kunskap inom OIDC, SAML och KerberosÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för drift och infrastruktur Kontakt
Olof Carlstein (SEKO) Olof.Carlstein@Kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9873111