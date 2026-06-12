Abonnentingenjör VA
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Sundbyberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundbyberg
2026-06-12
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Vill du arbeta i en samhällsviktig roll där du kombinerar teknik, kundkontakt och ansvar? Vill du vara med och bidra till hållbara VA-lösningar i ett växande Sundbyberg? Nu söker vi en abonnentingenjör som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Om rollen
Som abonnentingenjör VA hos oss på Sundbyberg Avfall och Vatten får du en central roll i arbetet med nyanslutningar och kundärenden kopplat till vatten och avlopp.
Du fungerar som en viktig länk mellan fastighetsägare, exploatörer och interna funktioner och ansvarar för att säkerställa korrekta anslutningar, rätt debitering och tydlig kommunikation kring VA-frågor.
Rollen präglas av många kontaktytor och innebär att du driver flera parallella ärenden i olika faser – från första förfrågan till färdig anslutning. Du bidrar också till att utveckla arbetssätt och skapa struktur i en verksamhet i förändring. Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen som abonnentingenjör VA arbetar du brett med både tekniska och administrativa uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Informera fastighetsägare om anläggningsavgift, beräkning och taxa.
Hantera samråd med fastighetsägare gällande placering av förbindelsepunkt. Uppföljning och dokumentering i ärendehanteringssystem (Lime).
Medverka på kund-, kommunsamordnings-, bygg- och pulsmöten.
Kvalitetssäkra och granska underlag för utskick, kartor mm.
Administrera byggvatten vid etableringar (fp läge, fakturering mm).
Rådgivning vid: anslutningsfrågor (Installationslösningar, LTA, vattenmätare mm), anläggningsavgifter, styckningar, VA-taxa, följa ABVA, Vattentjänstlagen, Tekniska frågor.
Upplägg av fastigheter och kundinformation i debiterings- och ärendehanteringssystem (Future och Lime). Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
relevant utbildning, exempelvis VA-ingenjör, YH-utbildning inom VA eller motsvarande erfarenhet
minst 2 års erfarenhet av liknande arbete
goda kunskaper inom VA samt allmänna kunskaper om VA-lagstiftning
goda kunskaper i MS Office
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
kunskap om VA-installationer och VA-teknik
kunskap i system som EDP Future och Lime
erfarenhet av GIS eller kartverktygDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du är noggrann med dokumentation och uppföljning. Du är självgående och drivande, tar ansvar för dina uppgifter och för arbetet framåt med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Du är kommunikativ och tydlig i din dialog med andra, och har en god förmåga att förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt så att budskapet når fram. Vidare har du en personlig mognad och trygghet som gör att du kan hantera olika situationer på ett professionellt sätt och stå fast i beslut när det behövs.
För att trivas i rollen ser vi också att du har ett strategiskt förhållningssätt där du ser helheten och förstår långsiktiga konsekvenser, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt.
Vi erbjuder
Hos oss får du chansen att påverka på riktigt i en organisation som gör samhällsnytta varje dag. Vi erbjuder en modern arbetsplats med korta beslutsvägar och stora möjligheter att forma din egen roll och SAVAB:s framtida arbetssätt. Du blir en del av en kompetent och hjälpsam organisation där samarbete är en självklar del av vardagen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Sundbyberg.
Din ansökan
I din ansökan vill vi ha CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 16 augusti.
I den här rekryteringen samarbetar SAVAB med Adecco. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anette Eriksson, anette.eriksson@adecco.se
vid eventuella frågor gällande rekryteringsprocessen (Obs! semester 25/6-3/7, 13/7 t o m 5/8). Du kan även kontakta Affärsområdeschef Crister Backström, 08-518 336 71 eller crister.backstrom@savab.se
.
Välkommen med din ansökan!
Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB)?är ett kommunalt bolag vars uppdrag är att på ett hållbart sätt leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och kommunalt avfall.?Bolaget ansvarar också för att på ett miljömässigt hållbart sätt samla in avfall från stadens invånare och kunder. I ansvaret ingår att uppföra, äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar. Bolaget har en egen driftorganisation som utför allt från mätarbyten till renovering i egen regi. Bolaget har därmed en viktig och aktiv roll i att bidra till en hållbar utveckling av staden.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Hallonbergsplan 5 (visa karta
)
174 52 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Avfall & Vatten AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Anette Eriksson anette.eriksson@adecco.se 0736847116 Jobbnummer
9961666