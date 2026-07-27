Abonnentingenjör Nyköping Vatten
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Byggjobb / Nyköping Visa alla byggjobb i Nyköping
2026-07-27
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Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Nyköping Vatten, Kommunfastigheter, Renhållningen, Gata/Park/Hamn och Måltidsservice. Dessa stöds av en ekonomiavdelning, projektavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 medarbetare och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år och har en investeringsbudget på 600 mnkr år 2024. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Nyköping Vatten har ansvaret för all VA-verksamhet inom Nyköpings kommun, vilket innebär drift, underhåll och nyanläggning av vatten- och avloppsverk, pumpstationer samt ledningsnät. I verksamheten ingår 7 vattenverk, 3 vattentorn, 12 avloppsverk samt 90 avloppspumpstationer, ett ledningsnät på ca 90 mil och eget vattenlaboratorium.
Nyköping expanderar vilket kräver att VA-verksamheten ligger i framkant med utredningar och utvecklingen av vår verksamhet. Välkommen till en arbetsplats med stor variation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som abonnentingenjör ansvarar du för frågor som rör till fastigheters anslutning till den kommunala VA-anläggningen. Du handlägger anslutningsärenden, beräknar anläggningsavgifter och tar fram underlag för kundavtal. I rollen ingår även att samråda i ärenden, besvara kundfrågor samt hantera VA-relaterade administrativa uppgifter.
Tjänsten innebär att du utvecklar en fördjupad kompetens inom VA-taxor, VA-juridik och ABVA (KFVA).
I rollen har du omfattande kontakter och löpande en dialog med fastighetsägare, entreprenörer och byggherrar. Du arbetar även i nära samverkan med övriga enheter på Nyköping vatten samt andra funktioner inom kommunen. Arbetet innehåller såväl tekniska-, juridiska-och ekonomiska frågor inom VA. Detta är en varierad tjänst där du kontinuerligt ställs inför nya frågeställningar och ges möjlighet att utvecklas i din roll.KvalifikationerKvalifikationer
• Du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom VA-området
• Erfarenhet av arbete inom VA, samhällsbyggnad eller teknisk förvaltning
• Du har viss juridisk kompetens och kan läsa, förstå och tillämpa lagtexter
• God datorvana och mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av:
• VA-taxor och avgiftsberäkning
• Future, VAbanken eller liknande system
• ABVA (KFVA) och Vattentjänstlagen
Arbetet ställer höga krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är flexibel och strukturerad, med ett tydligt service- och kvalitetsfokus.
Förmåga att arbeta såväl självständigt som i team är viktig, liksom att aktivt bidra till ett gott samarbetsklimat. I rollen ingår även att ta en aktiv del i att driva och utveckla verksamhetens processer inom ansvarsområdet.
En vilja att utvecklas inom kompetensområdet och att ta ansvar för sitt eget lärande är en naturlig del av arbetssättet.
Arbetet präglas av ett tydligt kundfokus och kräver god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer, både internt och externt.
I denna befattning kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Tillverkarvägen 2 (visa karta
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611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Enhetschef Planering och utredning
Anna Alm 0155-24 81 04 Jobbnummer
10012094