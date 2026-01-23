Abonnemangssäljare till iSales
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Om rollen
Som säljare hos oss (mån-fre 09.45-18.00) kontaktar du befintliga och potentiella kunder via telefon och erbjuder mobilabonnemang för Tele2. Du arbetar mot tydliga mål och får daglig coachning, utbildning och ett team som lyfter dig varje dag. Vi tror att nyckeln till bra försäljning handlar om att hitta balansen mellan service, lyhördhet och att uppmuntra kunden till nästa steg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, målmedveten och gillar att vinna
Är social och vill utvecklas inom försäljning
Pratar flytande svenska
Kan arbeta heltid måndag-fredag
Har erfarenhet av uppsökande försäljning (meriterande, ej krav)
Vi erbjuder:
Generöst provisionssystem - inget lönetak
Utbildning & daglig coachning
Karriärmöjligheter inom iSales
Stark teamkänsla och roliga aktiviteter
Nyrenoverade lokaler i Stadshagen, Stockholm
Tjänstepension och sjukförsäkring
Vi tror på mångfald och vet att olika bakgrunder skapar ett starkare team.
Ansök idag!
Urval sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Om iSales: I snart 20 år har iSales hjälpt några av Sveriges starkaste varumärken att växa genom smart, engagerad och resultatdriven telemarketing. Med kontor i Stockholm och Cypern, samt över 120 medarbetare, fortsätter vi expandera med siktet inställt på att bli Sveriges ledande säljorganisation.
Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår resa!
Plats: Stockholm, Stadshagen Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7107822-1806102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9702670