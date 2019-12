Abonnemangssäljare till framgångsrikt bolag! - Talent & Partner AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2019-12-24Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?! Just nu söker vi efter nästa säljkollega till en av våra kunder.Tjänsten går ut på att via telefon sälja och marknadsföra mobila tjänster till privatpersoner.Karriärmöjligheterna inom företaget är mycket goda, då vi hela tiden växer och får nya uppdrag. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning inom sälj- och kundhantering tillsammans med tävlingar och generösa priser.Det är ett krav att du behärskar svenska språket i både tal och skrift men i övrigt krävs ingen tidigare erfarenhet av försäljning då vi utbildar på plats.DU har drivet, VI ger dig de verktyg som behövs för att utvecklas till en prisbelönt säljare!Vi söker dig som:Vill tjäna mycket pengar, är hungrig och framförallt har en vinnarskalle!Som person är du driven och söker alltid en lösning på de hinder du stöter på.Du är förtroendeingivande och har en vilja att alltid nå de mål som sätts upp. Om du är rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas inom vår organisation.Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav.Din personlighet är det som avgör om du är en passande kandidat, det viktigaste är att du är en glad person med ett leende som lätt smittar av sig!Vi erbjuder dig:En lättsåld produkt som inte kräver någon tidigare säljerfarenhet!18700 kr fastlön + hög provision (snittlön 35000)Tävlingar med generösa priser!Karriärmöjlighet inom företaget!Kontinuerlig coaching.Säljutbildning och vidareutbildning.Stora utvecklingsmöjligheter.Typ av anställning: Tillsvidare (heltid)Tillträde: Omgående enligt överenskommelseÖvrigt: För allas trivsel råder dresscode "propert och städat" på kontoretArbetstider: 08:00 - 17:00 måndag-fredagAnsök i första hand genom att skicka CV/Personligt brev enligt nedan. Vi kommer att kontakta de kandidater som vi finner lämpliga så snart vi kan och behandlar ansökningar löpande.ArbetslivserfarenhetIngen arbetslivserfarenhet krävsAnsökanI denna rekrytering lämnas ansökan via Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se 2019-12-24Sista dag att ansöka är 2020-01-06Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019181