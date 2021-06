ABF Vux söker kvällslärare i Sfi och Sva, grund och gymnasiet - ABF Göteborg Vuxenutbildning AB - Gymnasielärarjobb i Göteborg

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg2021-06-29ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegorInom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Stöd och matchning via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg och Jönköping, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland och Skåne.TjänstenVi söker en behörig och legitimerad lärare som kan hålla kvällslektioner, 1-2 kvällar per vecka 3 timmar per tillfälle.2021-06-29Du är behörig lärare och har lärarlegitimation med SFI i din utbildning och ett intresse för människor från olika kulturer. Du har några års arbetslivserfarenhet, och vi ser gärna att du har erfarenhet av andra kulturer och kunskaper i fler språk än svenska.Som person är du kreativ, nytänkande, välstrukturerad och har en förmåga att inspirera andra. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har lätt för att anpassa dig till olika målgrupper. Du har god datorvana och använder digitala hjälpmedel i din undervisning. Du är drivande och positiv till utveckling av vår verksamhet i nära samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.AnställningenTidsbegränsad anställning, timlön. Tillträde augusti, enligt överenskommelse. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Fremia och Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vision och Kommunal.Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, dock senast 2021-07-13. Vi kan endast ta emot din ansökan via vårt rekryteringsverktyg.Information lämnas av Verksamhetschef Maria Björck, maria.bjorck@abfvux.se Fridah Morgan, Lärarnas Riksförbund: fridah.morgan@abfvux.se Varaktighet, arbetstid3-6 tim/vecka. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningIndividuell lönSista dag att ansöka är 2021-07-13Abf Göteborg Vuxenutbildning AB5837377