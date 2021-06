ABF Vux söker behörig lärare i Vård- och Omsorg - ABF Göteborg Vuxenutbildning AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Göteborg

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Göteborg2021-06-30ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegorInom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Stöd och matchning via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg och Jönköping, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland och Skåne.Vi söker en engagerad vårdlärare!Allt fler söker sig till vårdutbildningar och med ett ökat intresse för att arbeta inom vården behöver vi utöka vår verksamhet med ytterligare vårdlärare.TjänstenSom lärare på Vård- och omsorgsutbildningen kommer du att undervisa vuxenstuderande på gymnasial nivå inom studieformerna klass, distans och flex. En stor och viktig del i utbildningen är praktik och i tjänsten ingår därför mycket kontakter med arbetsplatser samt att besöka eleverna på arbetsplatser.KvalifikationerDu är en engagerad, legitimerad lärare med behörighet att undervisa i kurserna inom vård-och omsorgsprogrammet, främst psykologi och omvårdnad eventuellt även i anatomi och fysiologi Du tycker om att arbeta i arbetslag och ser möjligheter med det. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och behov. Du har goda IT-kunskaper och vana av att arbeta digitalt. Som person är du kreativ, nytänkande, välstrukturerad och har en förmåga att inspirera andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi tror också att du som söker:Ser människans okränkbarhet som en självklarhet och är öppen för elevers olikheter och mångkulturalitet drivs av att våra elever ska klara sin utbildning och nå sina mål, där drömmen för många är att få ett arbete inom vård- och omsorg är nyfiken, grundar beslut på fakta och brinner för utveckling tycker att dubbelbemanning med språkstöd i klassrummet är både roligt och utvecklande trivs med att regelbundet besöka elever ute på arbetsplatserDet är meriterande om du har:Arbetat som undersköterska eller sjuksköterska i äldreomsorgen, akutvård eller psykiatrin erfarenhet av andraspråkselever och svenska som andraspråk erfarenhet från undervisning inom vuxenutbildningAnställningVi erbjuder en tillsvidareanställning på 50-80%, med inledande provanställning om 6 månader. Tillträde 2 augusti. Semesterrätt 30 dagar och flexibel arbetstid. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Fremia och fackförbunden LR, Lärarförbundet, Vision och Kommunal.Vi vill att ABF Vux ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.KontaktpersonInformation lämnas av rektor Eva Petersén, eva.petersen@abfvux.se Fackliga representanter: Lärarnas Riksförbund: Monica Bergqvist, monica.bergqvist@abfvux.se Ansökan Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, dock senast 2021-07-12. Vi kan endast ta emot din ansökan via vårt rekryteringsverktyg.Till rekryteringsföretag och annonsförsäljare: Vi undanber oss vänligt men bestämt alla förfrågningar från annonsförsäljare och rekryteringsföretag i denna rekrytering.Varaktighet, arbetstid50-80%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-06-30IndividuellSista dag att ansöka är 2021-07-12Abf Göteborg Vuxenutbildning AB5838192