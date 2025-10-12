AB Stockholms Spårvägar söker Fordonsvårdare
2025-10-12
AB Stockholms Spårvägar bedriver spårvägstrafiken Spårvagn Linje 7, Lidingöbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan och Tvärbanan. Bolaget har fyra verkstäder, Djurgården, Lidingö samt Ulvsunda och Neglinge. Vår värdegrund vilar på sex ben där Professionalism och Engagemang präglar vårt arbete, Omtanke och Respekt visar vår människosyn och Vision och Tradition är basen för vårt arbetssätt.
Inom Fordon och Underhåll ansvarar vi även för inre och yttre fordonsstäd där vi tillsammans med vår kund ställer höga krav på renlighet för den bästa resenärsupplevelsen och även för vår åkandepersonals arbetsmiljö.
Idag är vi cirka 20 medarbetare som tillsammans arbetar under dygnets alla timmar och dagar för att säkra att kvalitetskrav uppfylls samt att lagar och regler efterlevs.
Om rollen:
Vi söker flertalet Fordonsvårdare till vår depå i Neglinge heltid. Du kommer att arbeta i team tillsammans med arbetsledare, primärt kvällar och nätter utifrån fastställt schema. Fordonsvårdare tillsammans med arbetsledare ansvarar för att utförd städning på aktuella fordon utförs på korrekt sätt utifrån gällande metodik, instruktioner och rutiner, på ett strukturerat sätt styrt av arbetsledning.
Syfte med tjänsten:
Som Fordonsvårdare är huvudsyfte att utföra en rad olika städaktiviteter utifrån aktuell planering, krav och instruktioner för att upp uppnå en hög kvalitet inom samtliga områden relaterade till fordonsstäd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig städning av fordon som ska trafiksättas kommande trafikdygn, detta görs invändigt och utvändigt enligt specifika instruktioner.
Grundstädning och storstäd utifrån fastställd planering och instruktioner
Utöver den ovan förekommer andra typer av kvalitetshöjande insatser beroende på årstid och behov.
Se till att det är ordning och reda på arbetsplatsen samt se till att utrustning som används plockas i ordning, och tvättas vid behov.
Arbete på fler än en verkstad kan förekomma
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet inom fordonsvård.
Erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö, där säkerheten är numer ett.
Erfarenhet från tåg- eller fordonsbranschen är meriterande.
Teknisk förståelse och förmåga att läsa och förstå instruktioner
Erfarenhet av INSTA 800.
Vi tror att du är en person som:
Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Har en hög arbetsmoral
Är initiativrik och vågar komma med nya idéer och lösningar.
Har lätt för att ta till sig instruktioner och arbete i ett högt tempo
Är en teamspelare och arbetar bra i samarbeten med olika avdelningar.
Vad vi erbjuder:
En teamroll i ett växande företag där du har möjlighet att påverka och arbeta med ständiga förbättringar.
En stimulerande arbetsmiljö med möjligheter till personlig utveckling.
Ett engagerat team och en företagskultur som värdesätter innovation, hållbarhet och samarbete.
Villkor enligt kollektivavtal
Ansökan:
Välkommen att skicka in din ansökan till oss.
Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan idag.
Tester kan förekomma!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Verkstadschef Neglinge: dilawer.sadighi@sparvagar.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
