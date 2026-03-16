AB Banan-Kompaniet söker en Arbetsledare
2026-03-16
AB Banan-Kompaniet söker en
Arbetsledare
Banan-Kompaniets verksamhet ansvarar för försäljning och distribution av bananer. Huvuddelen av bananerna är ekologiskt odlade och en del är dessutom Fairtrade-märkta och KRAV-märkta.
Verksamheten startade redan 1909 och därmed blev Banan-Kompaniet först med att ta den exotiska frukten till Sverige! AB Banan-Kompaniet har egen mogningsanläggning i Landskrona.
Vi behöver nu förstärka vårt team med en noggrann och driven arbetsledare till vår lagerverksamhet i Landskrona.
Rollbeskrivning
Banan-Kompaniet är ett litet lager med stort hjärta där ett gott samarbete, flexibilitet och positiv laganda gör skillnaden varje dag! Som arbetsledare kommer du att delta i mogningsprocessen av bananer, inventering, kontroll av inkommande gods på varumottagningen samt planering av det dagliga flödet in och ut. I rollen förekommer också kolliplock samt bearbetning av pallar efter kundkrav- och önskemål vilket kräver god fysisk styrka.
Krav och egenskaper
• Truckkörkort A och B
• Lagspelare med god samarbetsförmåga
• Driven och initiativtagande
• Intresserad och engagerad i att lära sig om produkten och verksamheten
• Noggrann och ansvarsfull
• Inte rädd för att hugga i där det behövs och vara flexibel
• Meriterande om du har vana av lagerarbete inom frukt & grönt
• Meriterande om du har hållit på med någon lagidrott
• Erfarenhet av motviktstruck är ett plus
Arbetstider: 2-skift vardagar + arbetspass var 3e helg
Anställningsform: Provanställning 6 månader med chans till tillsvidare anställning.
Intervjuer sker löpande
Frågor kring tjänsten hänvisas till: Lagerchef Gabriel Söndergaard gabriel.sondergaard@dole.com
Ansökan skickas till: rekryteringbk@dole.com
Din ansökan bör innehålla ett CV samt Personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer utifrån rollen. Urval kommer att ske löpande, vilket innebär att anställning kan ske innan annonsens slutdatum. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan omgående.
Vid ansökan, ange "Arbetsledare i Landskrona" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
