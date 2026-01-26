A-traktor ungdomar sökes till servicegrupp
2026-01-26
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vill du göra en värdefull skillnad i en annan persons vardag?
Vill du vara med och skapa bättre möjligheter för andra människor?
Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete?
I gengäld kan du förvänta dig många skratt, många intressanta historier och du kommer att hitta många nya vänner.
Att arbeta i servicegruppen innebär att man hjälper en annan människa att kunna bo kvar i sitt hem, trots att personen själv inte kan sköta alla sysslor eller ta hand om sig själv på önskat vis.
Vad personen man besöker behöver ha hjälp med är väldigt individuellt och kan innebära:
* hjälp med inköp, tvätt och städ
* sköta praktiska sysslor som att ta ut sopor och hämta in post
* hjälpa till med enklare hushållssysslor som exempelvis tillaga frukost
* social aktivering som exempelvis promenader eller träningsprogram
Vi söker ungdomar både med och utan A-traktor. Kommer du att använda din A-traktor i tjänst ska den vara laglig och du behöver ha ett giltigt AM-kort. Använder du din A-traktor kommer du att få ersättning för resor.
Vi söker ungdomar till alla tre hemtjänstområden: Hemtjänst Töcksfors, hemtjänst Centrala och hemtjänst Västra.Kvalifikationer
* Personlig lämplighet och gott bemötande är en förutsättning.
* Arbetet kräver flexibilitet, servicekänsla och ansvarstagande.
* Upplärning kommer att ske, så du behöver kunna delta i introduktion under lov innan du börjar jobba.
* Datavana och bank-ID krävs då arbetsuppgifterna inom yrkets ansvarsområde kräver dator och mobiltelefon.
* Mötet med olika människor och kravet på att dokumentera gör att du måste behärska svenska språket och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
* Du måste kunna jobba tillsammans med andra.
Giltigt AM-kort ska kunna uppvisas om A-traktor ska användas.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön
