A Lot söker Senior Category Manager
Adding People AB / Inköpar- och marknadsjobb / Falköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falköping
2026-07-02
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Falköping
, Skara
, Mullsjö
, Vara
, Habo
eller i hela Sverige
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på A Lot berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/1usR6egxwka3SqV9g3OPIL?si=HQpIuNBARHKHZdrWjKQspQ
Därför är du viktig
Du vet att en framgångsrik produkt börjar långt innan den hamnar på butikshyllan. Kanske är det en trend du fångat upp på en mässa. En produkt du sett potentialen i långt innan andra gjorde det. Eller en idé som med rätt design, rätt leverantör och rätt prissättning kan bli nästa storsäljare.
På A Lot Decoration får du som Senior Category Manager möjlighet att ta ett helhetsansvar för en kategori och vara med på hela resan. Från de första idéerna och trendspaningarna till produktutveckling, sourcing, lansering och resultat. För hos oss handlar rollen inte om att lägga inköpsordrar. Den handlar om att skapa affärer. Nyfiken?
Det här är A Lot Decoration
A Lot Decoration Sweden AB grundades 2004 i Falköping och är ett av Nordens ledande inredningsföretag. Vi säljer dekorationsartiklar, mindre möbler, och specialdesignade produkter till florister, inredare och återförsäljare. Våra 4000 artiklar – från små dekorationer till stora – designas internt och säljs exklusivt B2B via vår egen webbshop, mässor och kataloger. Vårt signum är produkter som "sticker ut", det vi kallar allottigt.
Verksamheten ingår sedan några år i Storskogen Group AB:s affärsområde Handel. Storskogen Group AB är ett konglomerat med ca 12 000 anställda och en omsättning på cirka 36 miljarder SEK. Storskogen Group AB är noterat på NASDAQ-börsen.
Läs mer om oss på www.alot.se.
Vår kultur
Hos A Lot Decoration möts du av en familjär och inkluderande miljö där passion och samarbete genomsyrar allt vi gör. Vi är ett engagerat team som stöttar varandra och ser möjligheter i varje utmaning. Kreativitet, flexibilitet och driv är viktiga hörnstenar, och vi värdesätter att skapa en arbetsplats där både människor och idéer kan växa. Här får du vara en del av ett företag som kombinerar struktur med inspiration och sprider glädje genom design.
Fokus i din roll
I rollen får du ett brett affärs- och resultatansvar där du driver utvecklingen av ditt sortiment från idé till färdig produkt och lansering. En stor del av vardagen handlar om att förstå marknaden, fånga upp trender och omsätta dem till kommersiellt gångbara produkter och kollektioner. Du arbetar med allt från sortimentsstrategi, produktutveckling och prissättning till leverantörsutveckling, marginaler och lönsamhet.
Tillsammans med sourcingpartners i Asien identifierar och utvecklar du nya produkter, samtidigt som du samarbetar nära kollegor inom försäljning, inköp och produktutveckling för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande. För att ligga steget före marknaden ingår även resor till mässor, leverantörer och trenddestinationer där du hämtar inspiration, bygger relationer och fångar upp framtidens möjligheter.
Du blir en del av ett erfaret team bestående av flera kategorichefer, där ni tillsammans utvecklar sortiment som skapar värde för både kunder och affären.
Om vi får önska
Här söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären. Kanske arbetar du idag som produktchef, sortimentsansvarig eller i en liknande roll inom retail. Du har byggt upp en gedigen erfarenhet inom produktutveckling och sortimentsarbete och är nu redo för en roll med större kommersiellt ansvar, där du får vara med och påverka allt från produktidé och sortimentsstrategi till lönsamhet och affärsutveckling.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av:
Private Label-utveckling
Leverantörssamarbeten i Asien
Sortiment och prissättning för olika försäljningskanaler
Retail eller närliggande branscher
Lanserings- och time-to-market-processer
Affärsanalyser, kalkyler i Excel
Vilken bransch du verkar i idag är mindre viktig än erfarenheten. Det viktiga är att du förstår hur man bygger attraktiva produkter och lönsamma sortiment.
Är det rätt plats för dig?
Du tycker om att analysera siffror, men drivs minst lika mycket av att skapa något nytt. Du är nyfiken på trender och marknader, samtidigt som du har förmågan att omsätta idéer till konkreta resultat. Framför allt tror vi att du trivs i en miljö där man hjälps åt, tar ansvar och ibland får kavla upp ärmarna för att få saker att hända. För hos oss är det just kombinationen av kreativitet, entreprenörskap och affärsfokus som gör jobbet så roligt.
Bra att veta
Placering i Falköping.
Resor förekommer, cirka sex veckor per år.
Tillsvidareanställning på heltid.
Visa ditt intresse för rollen senast den 16 augusti.
Frågor besvaras via mail under vecka 28–31 av ida@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
521 36 FALKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9989323