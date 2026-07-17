9-Årig Pojke Söker Personlig Assistent Dagtid
Team Jernkrok / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-17
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OM TEAM JERNKROK:
Vi driver personlig assistans i egen regi vilket innebär korta beslutsvägar och möjlighet att verkligen satsa på våra anställda.
Våra personliga assistenter är helt avgörande för barnets livskvalitet och utveckling. Hos oss kan du därför förvänta dig engagerade och närvarande chefer. Vi tycker att det är viktigt med bra struktur, tydliga förväntningar och god kommunikation.
Hos oss arbetar du alltid tillsammans med en kollega eftersom vi har dubbelbemanning under all vaken tid. Det innebär att du alltid har någon nära till hands att samarbeta med, bolla frågor och lära av. Du blir en del av ett team där de små framstegen betyder mycket. Här får du möjlighet att lära känna en unik person och tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och meningsfull vardag.
TJÄNST 80%
Tjänsten består av 2-3st fasta vardagspass per vecka kl. 7-16, kombinerat med enstaka kvällspass samt ett par helger enligt ett rullande fyraveckorsschema. Varje arbetspass är cirka 8-9h långt.
Vi är en stabil och trivsam personalgrupp och strävar efter att ha en fortsatt god grundbemanning. När man är pålitlig och tar ansvar för sina planerade pass skapar det trygghet för hela arbetsgruppen. Hos oss ska man kunna känna sig säker på att man inte förväntas bli inringd hela tiden. För den som vill och önskar arbeta mer finns självklart möjlighet att ta extra pass.
KRAV:
• - Rökfri
• - Körkort & tillgång till bil
• - Flytande svenska i tal & skrift
• - Ej pälsdjursallergi (katter finns i hemmet)
Viktigast är personkemi, ditt engagemang och känsla för rollen som assistent. Vi önskar att du ser detta som ett långsiktigt uppdrag och vill bli en viktig person i barnets liv!
VI ERBJUDER DIG:
• - Trygg & fast anställning med kollektivavtal (Fremia)
• - Timlön enligt överenskommelse, minst 150kr/h* + semesterersättning & OB
• - Friskvårdsbidrag 4000kr/år
• - En meningsfull & engagerad arbetsplats
Vi tillämpar individuell lönesättning med god löneutveckling. Våra anställda har konkurrenskraftiga löner i förhållande till branschen.
BESKRIVNING AV TJÄNSTEN:
"Jag är en glad och busig pojke med autism och svår intellektuell funktionsnedsättning. Jag är 9 år gammal!
Varje superhjälte behöver sidekicks, vill du vara min?
I höst ska jag börja mellanstadiet och då behöver jag fler assistenter till mitt team. På vardagarna kommer du att få hänga med mig på skola och fritids. Annars är din arbetsplats där jag befinner mig och vi kommer vara mycket hemma med familjen. Gärna mys i soffan samt ibland utflykter och aktiviteter
Medicinhantering och sondmatning via pump förekommer. Inga krav på tidigare erfarenhet - det viktigaste är att du är nyfiken och vill lära känna mig. Vi lär dig allt vi kan!
Jag har mycket spring i benen och det är viktigt att du kan hålla mitt tempo. Är du stark och smidig? Jag kan nämligen klättra riktigt högt, men räkna också med en del lyft och lek från golv. Du som söker tjänsten bör vara lyhörd, ansvarsfull och ha tålamod samt snabba reflexer för att hinna avstyra farliga situationer.
Gillar du ordning och reda samt att arbeta tillsammans mot mål? Mitt team gör alltid sitt bästa för att jag ska ha det bra!
Jag bor tillsammans med min mamma, pappa och storasyster i Anumark 10km norr om centrala Umeå. Det krävs bil och körkort för att ta sig till arbetet.
LÅTER DETTA SOM ETT JOBB FÖR DIG?
Skicka ett mail med personligt brev och CV till team.jernkrok@gmail.com
. Se till att det framkommer tydligt att du uppfyller vår kravprofil.
Vi lägger stor vikt vid personkemi samt personliga egenskaper så tveka inte att söka även om du inte har tidigare erfarenhet!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: team.jernkrok@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Team Jernkrok
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905 96 UMEÅ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005682