800 suggor söker djurskötare
Valla Suggcenter Aktiebolag / Djuruppfödarjobb / Vadstena Visa alla djuruppfödarjobb i Vadstena
2026-07-22
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Valla Suggcenter söker en djurskötare som vill vara en del av vårt team. Vi arbetar med reproduktion och suggor, där djurvälfärd, noggrannhet och goda resultat står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Arbetet består främst av:
Inseminering av suggor.
Brunstkontroll.
Dräktighetskontroller och uppföljning.
Daglig tillsyn och skötsel av suggor.
Registrering och dokumentation.
Tvätt och rengöring av stallar mellan omgångar.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för djur och vill arbeta med suggor.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett gott djuröga.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Erfarenhet av reproduktion, inseminering eller grisproduktion är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet och vilja att lära.
Vi erbjuder
Ett självständigt och utvecklande arbete.
En modern arbetsplats med fokus på djurvälfärd och god produktion.
Kompetenta kollegor och möjlighet att utvecklas inom reproduktion och suggskötsel.
Tillsvidareanställning på heltid enligt överenskommelse.
Arbetstider
• Förlagt på vardagar samt varannan helg
Vi ser gärna att du lämnar personligt brev och cv i samband med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Via mail. Med CV och personligt brev.
E-post: Valla@lonaeuslantbruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valla Suggcenter Aktiebolag
(org.nr 556457-3979) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valla Suggcenter AB Jobbnummer
10009100