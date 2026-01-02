75% tjänst till kvinna i Lomma
2026-01-02
Är du en person som tycker om att umgås med människor, hitta på aktiviteter men samtidigt vara en hjälpande hand, då är detta jobbet för dig.
Att vara en personlig assistent är som att vara en vän och individens armar och ben samtidigt som man är lyhörd och ansvarstagande.
Kvinnan föddes med en flerfunktionsnedsättning vilket innebär att hon bland annat har epilepsi och sondmat. Har du ingen erfarenhet kring detta är det inga bekymmer då man blir upplärd av erfarna assistenter på plats. Det är dubbelassistans dygnets alla timmar, vilket innebär att det alltid är två som jobbar samtidigt.
Hon är 19 år och din uppgift som assistent är att hon ska få känna sig som vilken 19 åring som helst.
Hon tycker om att fylla sina dagar med aktiviteter, som till exempel simning, ridning och musikterapi som hon gör flera gånger i veckan.
Att umgås med vänner, hitta på andra fartfyllda aktiviteter eller bara ha en lugn och mysig dag är något som uppskattas väldigt mycket.
Är du intresserad så berättar vi gärna mer vid en intervju.
Välkommen!
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål - att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Ersättning
