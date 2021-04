75% Säljare Barn/jr & Fritid - XXL Sport & Vildmark AB - Säljarjobb i Malmö

XXL Sport & Vildmark AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-08XXL - ett eldorado för sport- och vildmarksälskare.Våra stora varuhus erbjuder ett enormt utbud av kända varumärken till extra låga priser inom sport- och vildmarksprodukter. Hos oss hittar du fotbollsskor, skidor, hockeyutrustning, tennisracketar, löparskor, golf, tält, utrustning till jakt plus mycket mycket mer.XXL är Nordens mest expansiva sport- och vildmarkskedja. Nu fortsätter resan i Sverige. Vi skall bli störst, och det ska vi uppnå tack vare vår stora passion och vårt skickliga affärsmannaskap.Om du har extra stort intresse för sport och vildmark.Om du är positiv, utåtriktad, gillar ha roligt på jobbet och älskar att sälja. Då anser vi att du har DET inom dig.Då är det DIG vi söker.I affärsplan har vi inskrivet: Vi skall vara bäst, vi skall tjäna pengar, vi skall ha kul!Med den parollen är vi nu störst i Norden.I XXL ser vi efter följande:Du älskar att säljaDu älskar att vinna och hatar att förloraDu är lojal och ärligDu är motiverad och engageradDu är utåtriktadDu tycker om att ta ansvarDu är nyfikenDu har stor arbetskapacitet och är självgåendeVi som arbetar på XXL har det lite mer hektiskt än andra, detta eftersom vi alltid strävar efter att vara bäst. För att var bäst måste vi utveckla oss snabbare än konkurrenterna. Detta innebär att vardagen ofta innebär ett högt tempo i en god arbetsmiljö.Våra varuhus är indelat i 5 avdelningar: Sport, Löpning & träning, Barn/jr & Fritid, Jakt & Vildmark, Skid & Cykel, After Sales. Detta innebär att du är specialist på din avdelning och de produkter du säljer.XXL bjuder in tusentals av gäster till varuhuset varje vecka, och det är därför vi väljer att säga gäster. Det andra företag väljer att kalla kunder, förtjänar att kallas och även bli behandlade som gäster på XXL. Din främsta arbetsuppgift är att göra våra gäster nöjda genom ett bra bemötande och hög produktkunskap.Som säljare hos oss bör du ha ett glödande intresse för de varor du ska sälja, och det är viktigt att du är utåtriktad och passionerad. Du kommer att sälja Barn/Jr & Fritid. Våra säljare ska vara aktiva användare av de produkter vi säljer. Dokumenterad erfarenhet från branschen är en fördel, men inte ett absolut krav.Varaktighet, arbetstidVarierande Anställning sker löpande2021-04-08KollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-23Xxl Sport & Vildmark AB5679376