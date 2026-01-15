75 % Elevassistent/lärare till Dalslund 7-9 i Åkarp
2026-01-15
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Åkarp är ett litet samhälle med närhet till Malmö och Lund samt Alnarps inspirerande naturmiljö. Åkarp har goda kommunikationer med buss och tåg. Skolan har ett centralt läge med 5 min promenadväg från Åkarps station. Dalslundskolan 7-9 är en skola med ca 250 elever och 25 pedagoger, organiserade i två arbetslag.
Personalen arbetar i arbetslag med olika yrkeskompetenser.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är positiv och engagerad och som vill vara ett stöd till någon eller några av våra elever i särskild undervisningsgrupp. Du trivs med att arbeta enskilt med elev såväl som att arbeta med eleven i klassrummet. Du förstår värdet av integrering, men ser också möjligheter när integrering inte är den optimala lösningen.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och resurspedagog, där var och ens uppdrag är lika viktigt och där helheten för barnen prioriteras. Den psykosociala arbetsmiljön skall bygga på öppenhet, samarbete och nyfikenhet. Du har mycket energi och ett stort engagemang för uppdraget att skapa en trygg miljö för barnen i skolan.
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ser möjligheter även när något är svårt. Du har en uttalat god samarbetsförmåga, är lyhörd och klarar av att vara lugn i stressiga situationer, samt är flexibel och lyhörd för både barn, föräldrar och kolleger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom barnomsorg och skola.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av likvärt arbete samt ser det som en merit om du har utbildning inom elevhälsovård. Du ska ha hjärtat på rätta stället och ha ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Burlövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tjänsten tillsätts i mån av att den inte behöver tas i anspråk för lärare redan anställd i kommunen.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Burlövs kommun, Dalslund 7-9
Rektor
Pia Bang pia.bang@burlov.se 040-6256606
