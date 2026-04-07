6 Lärare i den anpassade grundskolan 1-6
2026-04-07
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Kungshögsskolan är en F - 9 skola med fritids och anpassad grundskoleverksamhet. Det finns ungefär 600 elever och 120 personal på skolan. Vår verksamhet finns i nybyggda, ändamålsenliga lokaler som ger bra grundförutsättningar för en trygg och trivsam miljö.
På skolan finns ett antal arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas mot målen i läroplanen. Med hjälp av våra förstelärare bedrivs ett kollegialt lärande utifrån olika utvecklingsområden.
Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för IT-teknikens möjligheter i undervisningen och du bör ha kunskap om hur datorn och iPad kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten.
Kungshögsskolans fokusområden sedan 2014 är;
Relationer och bemötande
Lektionsdesign
Elevens medvetenhet om sitt eget lärande
Välkommen med din ansökan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Välkommen till ett engagerat och varmt team!
Vill du arbeta i en miljö där varje dag gör verklig skillnad, där små steg blir stora framsteg och där kollegorna stöttar varandra fullt ut? På vår anpassade grundskola söker vi nu lärare som vill vara en del av ett kompetent, tryggt och glädjefyllt arbetslag, ett team som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du att:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån elevernas individuella behov, förutsättningar och styrkor.
* Arbeta med tydliggörande pedagogik samt använda anpassningar och strukturer som skapar trygghet och delaktighet.
* Samverka nära med elevassistenter, elevhälsoteam och övriga kollegor i ett prestigelöst och välfungerande arbetslag.
* Ha tät kontakt med vårdnadshavare och berörda professioner för att säkerställa en helhet kring elevens lärande och utveckling.
* Bidra aktivt till skolans utvecklingsarbete och vårt gemensamma fokus på en lärmiljö där alla lyckas.
Vi erbjuder
* Ett härligt gäng kollegor som stöttar, skrattar och löser utmaningar tillsammans.
* En arbetsplats där relationer, trygghet och glädje står i centrum.
* Goda möjligheter att påverka, utveckla och utvecklas både i det dagliga arbetet och genom kollegial kompetensutveckling.
* En skolmiljö där varje framsteg räknas och där ditt arbete gör stor skillnad för elevernas liv och framtid.
Tjänster inför läsåret 2627
Vi söker nu lärare till årskurs 16. I tjänsterna ingår undervisning inom ämnen och/eller ämnesområden i nära samarbete med kollegorna i arbetslaget. Även klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
Till läsåret 2627 rekryterar vi:
* 3 lärare i årskurs 13, ämnen/ämnesområden (80 %)
* 2 lärare i årskurs 46, ämnen/ämnesområden (100 %)
* 1 lärare i årskurs 46, ämnesområden (60 %)Kvalifikationer
Krav för en tillsvidareanställning: grundutbildning som legitimerad förskollärare, fritidspedagog/lärare i fritidshem eller lärare samt speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. Om du är obehörig är tjänsten tidsbegränsad.
Önskvärt för visstidsanställning är grundutbildning enligt ovan och/eller erfarenhet av undervisning i den anpassade grundskolan.
Det är önskvärt med erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning och med elever inom autismspektrat samt god förmåga till samarbete.
Intervjuer sker kontinuerligt under rekryteringsprocessen.
Tjänsterna kan komma att tillsättas internt.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.
