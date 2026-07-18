50 tjänster. Flera orter. Start från augusti.
Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
50 tjänster. Flera orter. Start från augusti.
Scania Bemanning växer tillsammans med sina kunder och söker nu 50 nya medarbetare inför hösten. Med start från augusti tillsätter vi tjänster inom lager, logistik och industri till flera orter i Skåne. För dig som söker nya möjligheter väntar en höst fylld av utveckling, gemenskap och spännande uppdrag.
Vi söker bland annat
• Lagerarbetare
• Truckförare
• Montörer
• Produktionspersonal
• Maskinoperatörer
• Chaufförer
• m.fl
Hos oss får du:
• Trygga villkor och schyssta förutsättningar
• Tydliga förväntningar och en genomtänkt introduktion
• Stöd från engagerade konsultchefer som stöttar dig och följer din utveckling
• Möjligheten att utvecklas hos attraktiva kundföretag
• En arbetsgivare som ser potential, inte bara erfarenhet
• & mycket mer
Vem är du?
Du behöver inte ha erfarenhet från alla arbetsuppgifter, det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att lära samt ett stort engagemang för att göra ett bra jobb. Du behöver vara lyhörd, noggrann och en härlig kollega.
Så... 50 nya möjligheter väntar. Vilken blir din?
Ansökan och rekryteringsprocess
För att skapa en effektiv och rättvis rekryteringsprocess kan vi komma att använda AI-baserade verktyg som stöd i vissa moment. AI används endast som ett hjälpmedel, och alla bedömningar och beslut fattas alltid av våra rekryterare. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med hjälp av AI.
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Samtliga ansökningar behöver gå genom vårt rekryteringssystem, detta gör vi för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.
Scania Bemanning Personal på lager. Kompetens på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8090451-2106492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Gustav Adolfs gata 1 (visa karta
)
252 68 HELSINGBORG Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Jobbnummer
10005950