50% tjänst som Personlig assistent i Sundbyberg

Elmqvist Assistans & Utbildning Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg
2026-03-14


Jag har en ryggmärgsskada och använder manuell rullstol. Ditt jobb består av att hjälpa mig med alla de saker som får mitt liv att fungera. På kvällen behöver jag hjälp att lägga mig och på natten behöver jag vändas i sängen. På helgerna är det hjälp med komma upp samt olika uppgifter i hemmet.
Jag jobbar trots att jag snart fyller 70 år och lever ett rikt och aktivt liv tack vare personlig assistans.
Arbetstider: 3 kvällar/natt i veckan kl.21-07 aktiv tid och jour samt jämna helger (lördag + söndag) kl.8-12.
Jag anställer enbart kvinnliga sökande och icke rökare. Du bör bo i närheten av Sundbyberg. Kollektivavtal finns och du ges friskvårdsbidrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: suzanne.elmqvist@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Elmqvist Assistans & Utbildning Ekonomisk Fören

Arbetsplats
Jobbnummer
9798036

