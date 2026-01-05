50% schemarad vaken natt hos barnkund!
2026-01-05
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Vi söker dig som vill arbeta vaken natt, stadigvarande runt 50%, med möjlighet till att arbeta heltid under sommaren. Denna tjänst kan passa dig som är student och vill arbeta deltid under terminern, samt heltid under sommaren.
Arbetstider/schema:
Under vintern: Ca 50% löpande arbete på schema. Vaken natt med varierade arbetstider, ca 20.30-08.30 eller kl 17.00-07.30. Arbetspassen under våren ligger främst fre/lör/sön natt, så det är viktigt att du primärt kan och vill arbeta helg!
Under sommaren: Möjlighet till 100% schema hela sommaren (8-10 veckor). Varierat schema med vaken natt över vardagar/helger. Främst 3-4 nätter i rad och därefter ledig.
Var:
Flickan bor med sin familj bestående av föräldrar, lillebror och katt. Den här tjejen älskar att vara ute och utforska omgivningen genom rullstolspromenader och göra små utflykter! På vardagarna går hon i skolan där hon älskar att vara. Hemma är det bästa som finns att titta på filmen Vaiana, lyssna på musik och att hänga med lillebror.
I rollen som assistent utgör du ett viktigt stöd för den här tjejen i hennes dagliga utmaningar. I uppdraget ingår det att hjälpa till med matsituationer, hygien och daglig träning enligt program från fysioterapeut. Den här goa tjejen har sitt eget sätt att kommunicera - du kommer lära dig hennes språk och signaler då hon inte kan uttrycka sig med ord.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett genuint intresse för att lära känna kunden och har ett lyhört förhållningssätt. Vi vill gärna att du som söker ska se det här jobbet som långsiktigt då vi värdesätter kontinuitet. Om du känner igen dig i beskrivningen är det kanske dig vi söker!
Kunden har epilepsi, du behöver känna dig trygg i din roll och kunna agera när det behövs. Tidigare erfarenhet är inget krav, men vi ser det som
meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av att ha arbetat med barn eller annat arbete av medicinsk karaktär.
Du behöver ha goda kunskaper i Svenska och/eller Engelska språket.
Då den här tjänsten innebär arbete med ett barn, är det lagkrav på att du uppvisar följande belastningsutdrag som du beställer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/?pk_campaign=belastningsregistret&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_content=funktionsnedsattning&gclid=CjwKCAjwjZmTBhB4EiwAynRmDzz-A49yKLh-HRaSYxr0qNUWgO5M5UqnVx2OSciKlTZCRD_FwtuyMBoCPh8QAvD_BwE
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Skicka in din ansökan som gör oss nyfikna på just DIG redan i dag, tjänsten kommer tillsättas snarast och intervjuer kommer hållas löpande!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
