50% personlig assistent sökes - meningsfullt extrajobb
2025-09-08
Hej!
Jag är en energisk 25-åring med ADHD och Asperger som söker en ny personlig assistent.
Jag har en ovanlig ämnesomsättningssjukdom som kräver noggrann tillsyn, särskilt för att upptäcka och hantera blodsockerfall. Du kommer att hjälpa mig med rutiner kring kost, sondnäring och hygien - allt för att min vardag ska fungera så bra som möjligt.
Jag bor med min familj i Järfälla och gillar att pyssla, tälja, leka med mina katter och lyssna på krimpoddar (extra plus om du också gör det!). Gymnastik är en stor del av mitt liv - jag tränar själv och leder barngrupper. Jag älskar också att vara ute i naturen och kika på djur, särskilt på Skansen.
Du blir anställd av Vivida Assistans, men jobbet utförs hemma hos mig.
"I'm not special, just limited edition!"
Vem är du?
- Du är trygg, mogen och kan behålla lugnet i stressiga situationer.
- Du är glad, positiv och gillar att hitta på saker - men kan också ta det lugnt.
- Du gillar gymnastik, naturen och kanske till och med Lego.
- Du är inte rädd för blod eller insekter (jag är livrädd för dem, så du får gärna vara min hjälte där!).
- Du gillar krimpoddar och har humor.
- Du är simkunnig och pratar samt skriver flytande svenska.
- Du kan lägga undan mobilen under arbetstid - här är vi närvarande!
Om du är intresserad av att bli min personliga assistent, skicka din ansökan till Vivida Assistans. Jag ser fram emot att träffa dig!
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Vi söker nu en assistent för en upp till 50 % tjänst, med måndagar, fredagar och varannan helg enligt följande schema:
- Varje vecka måndag & fredag 16-21
- Jämna veckor, lördagar 07.15-20.15 söndagar: 08.15-17.00
Det här passar perfekt för dig som kanske studerar eller har ett annat deltidsjobb och vill ha ett meningsfullt extrajobb!
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent så snart som möjligt.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-09-30.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
