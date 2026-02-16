4åring söker personlig assistent för vaken natt
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-02-16
Är du en ansvarig person som tycker om att arbeta själv och föredrar att arbeta nattpass?
Vi söker i dagsläget personal för vaken natt till brukare till Kallhäll. Brukaren är 4 år gammal och bor tillsammans med familjen och familjens hund.
Vad ingår i arbetet?
• Andningsövervakning och assistans med olika hjälpmedel för att underlätta andningen
• Sondmatning och medicinering i gastrostomi
• Skötsel av diverse hjälpmedel
• Passning av brukaren om han är vaken
Vem söker vi? Vi söker dig som
• Är ansvarsfull och noggrann
• Kan ta egna initativ
• Kan följa de rutiner som finns för hans vård och omsorg
• Kan anpassa dig till att arbeta i en familj
Kvalifikationer
• Flytande i tal och skrift i svenska
• Rökfri
• Kan arbeta med hund i hemmet
• Klarar lyfta barn (pojken väger strax under 20kg)
• Kan ta dig till och från Kallhäll
Lediga tjänster
Vi har i dagsläget två tjänster lediga på natt. Tiderna för natt är kl 21-07 samtliga dagar i veckan. Tjänsterna är på 35h/veckan i snitt. Schema enligt följande (vecka 1 är olika kalendervecka beroende på tjänst):
Vecka 1
Måndag 21-07
Tisdag 21-07
Fredag 21-07
Lördag 21-07
Söndag 21-07
Vecka 2
Onsdag 21-07
Torsdag 21-07
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Timlön + ob Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9745407