46984 Privatlärare sökes i Stockholm
2026-03-19
Vi söker en engagerad och kvalificerad speciallärare för ett uppdrag i en elevs hem i centrala Stockholm. Eleven är en 11-årig pojke med ADD och de största utmaningarna är koncentration och begränsat arbetsminne. Han behöver främst hjälp med undervisning i matematik men andra ämnen. Allt undervisningsmaterial finns tillgängligt i hemmet, men kan även köpas in vid behov.
Undervisningen sker ca 1 timme per tillfälle:
Tisdagar kl. 14:30
Torsdagar kl. 16:15
Måndagar kl. 16:15 och söndagar kl. 10:30 kan bli aktuella vid behov
Arbetsuppgifter:
Privatlektioner i elevens hem
Förberedelse av undervisningsmaterial
Planering av pedagogiskt upplägg
Vid behov viss kontakt med elevens skola
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare för mellanstadiet (åk 4-6)
Har speciallärarexamen
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn med NPF
Har god förmåga att individanpassa undervisning och skapa struktur
Kan arbeta på de tider som efterfrågas
Är du intresserad av tjänsten? Skicka in ditt CV redan idag, tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9807461