45495 Fulltime Nanny / Family manager wanted
VivBon AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-14
En familj boende på Östermalm med två barn på 7 år söker en trygg, driven och varm nanny och family manager för en långsiktig heltidsroll hos en dem. Rollen är varierad och passar dig som trivs med ansvar, struktur och ett aktivt familjeliv - både i Stockholm och under resor. Din vardag har ett tydligt barnfokus, men innefattar också hushållsdrift och planering. Barnen bor varannan vecka, och under veckorna utan barn ligger fokus på hushållsorganisation, underhåll och förberedelser.
Familjen har tre boenden, en lägenhet på Östermalm, sommarhus utanför Stockholm samt hus i Spanien och du bör kunna arbeta på alla 3 ställen. Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Skolhämtning & aktiviteter: Köra till/från skola samt fritidsaktiviteter
Hålla hemmet rent och organiserat ; tvätt, städ, matinköp och ärenden
Laga mat, Förbereda frukost, mellanmål och enklare middagar
Vid behov vara hemma med barnen kvällstid när föräldrarna är borta.
Stötta vid resor och bidra till att allt fungerar smidigt inför/under vistelser.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av barnpassning och hushållsarbete (minst 2 år meriterande).
Giltigt körkort och trygg att köra både i Sverige och utomlands.
Förmåga att arbeta självständigt, vara proaktiv och ta egna initiativ.
Talar flytande svenska eller engelska.
Hög pålitlighet och integritet
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med varierade arbetsdagar.
En stabil, långsiktig roll hos en varm och respektfull familj.
Resmöjligheter tillsammans med familjen.
En roll där du blir en värdefull del av familjens vardag, inte bara en anställd.
Lön på 26 880 SEKSå ansöker du
Skicka in ditt CV och presentation av dig redan idag. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person.
Bakgrundskontroll är en del av processen för slutkandidater.
• -----------------------------------------------------------
A family living in Östermalm with two 7-year-old children is looking for a reliable, driven, and warm Nanny & Family Manager for a long-term full-time position. The role is varied and suits someone who enjoys responsibility, structure, and an active family lifestyle-both in Stockholm and while traveling. Your day-to-day work will have a clear focus on the children, but it also includes household management and planning. The children live with the family every other week, and during the weeks without the children the focus is on household organization, maintenance, and preparing for their return.
The family has three homes: an apartment in Östermalm, a summer house outside Stockholm, and a house in Spain, and you should be able to work at all three locations.
Your responsibilities:
School pick-ups & activities: Driving to/from school and extracurricular activities
Household management: Keeping the home clean and organized; laundry, cleaning, grocery shopping, and errands
Cooking: Preparing breakfast, snacks, and simple dinners
Evening care: Occasionally staying with the children in the evenings when the parents are away
Travel support: Assisting with travel and ensuring everything runs smoothly before/during stays
We are looking for someone who has:
Documented experience in childcare and household work (2+ years is a plus)
A valid driver's license and confidence driving both in Sweden and abroad
The ability to work independently, be proactive, and take initiative
Fluent Swedish or English
High reliability and integrity
We offer:
Full-time employment with varied working days
A stable, long-term role with a warm and respectful family
Competitive salary based on experience
Opportunities to travel with the family
A role where you become a valued part of the family's everyday life, not just an employee
Salary 26 880 SEK
Application:
Please send your CV and introduction today. The position will be filled as soon as we find the right person.
Background checks are part of the process for final candidates. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684817