44-årig ekonom söker spansktalande assistent (helg)
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-19
44-årig ekonom söker en assistent för arbete på helger, dagtid.
Arbetet inleds med introduktionspass för att komma in i arbetet och lära sig handalfabetet, vilket jag använder för att kommunicera.
Arbetet som min personliga assistent innefattar bl.a. att assistera mig i min vardag, vid aktiviteter i och ibland utanför mitt hem. Dessutom behöver jag hjälp med personlig hygien, av- och påklädning samt städning och matlagning. Din arbetsplats kommer att vara i mitt hem som är i Solna.
Följande kriterier bör du som söker uppfylla:
• Du bör klara av att lära dig handalfabetet fort.
• Du bör inte vara pälsdjursallergiker, då jag har både katt och hund. Du får gärna vara hundvan då hundpromenader är en del utav arbetet.
• Det är en fördel om du kan flytande spanska eftersom jag och nästintill alla assistenter är spanskspråkiga.
• Ingen tidigare erfarenhet av assistansarbete är nödvändigt eftersom jag lägger större vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att personkemin stämmer mellan oss.
• Du bör kunna laga mat.
• Du ska vara självgående.
• God fysik behövs då det förekommer manuella lyft.
Välkommen in med din ansökan!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
