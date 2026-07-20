40-60% som personlig assistent till universitetsstuderande tjej!
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
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eller i hela Sverige
HEJ!
Jag är en tjej på 23 år som just nu söker dig som vill jobba som min personliga assistent!
Du kommer vara anställd av mitt assistansbolag Vivida Assistans, men själva jobbet utför du där jag befinner mig, till exempel hemma i min lägenhet eller på KTH där jag studerar.
KORT OM MIG
Jag bor i centrala Stockholm och studerar till civilingenjör i datateknik. Jag har en muskelsjukdom vid namn nemalinmyopati, vilket är en form av muskelsvaghet. Därför behöver jag din hjälp vid de flesta fysiska moment som förflyttningar, påklädning, dusch med mera. Lägenheten i Stockholm är en studentlägenhet som ligger nära Stadion och det finns goda kommunikationsmöjligheter i form av både buss och tunnelbana. Ett assistentrum med säng finns även i lägenheten.
På min fritid behöver jag lägga en hel del tid på mina studier, men ibland brukar jag till exempel träna på gym och då behöver jag din aktiva hjälp. Jag behöver även hjälp med diverse hushållssysslor etcetera.
Jobbet kan alltså variera från dag till dag och det är viktigt att du som person är flexibel i ditt sätt. Det är också viktigt att du är en god lyssnare då jag själv berättar vad jag behöver hjälp med.
VEM SÖKER JAG?
Är du en flexibel person som kan arbeta lugnt och metodiskt? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Arbetet innebär en del manuella lyft så det är därför viktigt att du är ganska stark.
Har du erfarenhet av att jobba som personlig assistent är det självklart positivt, men viktigast är din personlighet och att vi kan bygga upp ett ömsesidigt förtroende.
Det är positivt om du har körkort med det är inget krav.
Jag är som sagt själv tjej och vill därför att även helst att du ska vara det.
Det är ett plus om du är 22–35 år gammal.
Jag har en katt så det är bra om du inte är allergisk eller rädd för katter.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Jag söker dig som vill jobba ett till två fasta pass i veckan, runt 40 - 60%. De fasta passen kommer vara vardagsdygn. Jag önskar också att du ibland kan jobba extra hos mig när mina andra assistenter är sjuka eller behöver vara lediga. Om du har en annan sysselsättning som du har tänkt kombinera med det här jobbet får du gärna skriva i din ansökan vilken/vilka dagar och tider du redan är uppbokad.
Arbetet kommer innefatta dagtid, kvällstid samt nattarbete. Det är då väntetid, så kallat jour, på natten. Detta innebär att du sover på arbetsplatsen och finns tillgänglig när jag behöver hjälp.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Skriv gärna i din ansökan när du har möjlighet att börja jobba hos mig.
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-08-20. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007053